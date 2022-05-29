Враг наступает на новый город, пока ВСУ контратакуют на юге: карты боев в Украине

Группировка оккупантов на юго-востоке Харьковщины активизировалась

Пока россия усиленно пытается захватить Северодонецк, чтобы создать картинку захвата Луганской области, в соседней Донецкой их дела не так хороши. На юге врага отодвигают.

Аналитики из Института изучения войны рассказали об ограниченных успехах россии на востоке и проблемах российских военных на южном направлении.

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Кроме контрнаступления ВСУ на Херсонщине, в этой и соседней Запорожской области врага изрядно нервирует партизанское движение.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На юго-восток от Изюма (Харьковская область) враг пытался наступать, выдвинувшись в направлении либо Славянска, либо Северска. Они пытались продвинуться к Пасике, есть сведения, что населенный пункт может быть частично захвачен. Оккупанты продолжают обстреливать окрестности Северска из артиллерии и авиации. Аналитики отметили, что росвойска, вероятно, сделали ставку на продвижение к Лиману. Оттуда враг передислоцировавшись из Изюма может атаковать Северск или идти в сторону Славянска. Через оккупированный Купянск (Харьковская область) перебрасывается дополнительная артиллерия и техника врага.

Карта боевых действий в Луганской области

Северодонецк враг продолжает штурмовать, несмотря на частичное окружение. Изоляции города нет, но украинские войска могут отступить, чтобы избежать "котла". Оккупанты атаковали на запад и восток от Попасной, но на трассы из Лисичанска на Бахмут и Горское не получили доступа. Попытки, вероятно, продолжатся, чтобы изолировать ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска.

Карта боевых действий вокруг Северодонецка

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Харьков

Оккупанты не пытаются наступать, они укрепляют и удерживают позиции, в частности в Казачьей Лопани за 36 км от Харькова. Город и населенный пункты севернее под обстрелом.

Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Украинские военные контратаковали оккупантов — они оттеснили их на невыгодные позиции на границе Херсонской и Николаевской областей (около 70 км до Херсона). По данным, которые Генштаб не подтверждал, есть вероятность форсирования реки Ингулец, поскольку три села, упоминаемые в сводке, находятся на восточном берегу.

При этом враг продолжает строить укрепления и сгонять технику, правда — весьма старую, такую как танки Т-62. Их предполагается устанавливать как огневые точки. Также российские войска усиливают систему ПВО.

Карта боевых действий в Херсонской и Николаевской областях

Отдельно в ISW отметили ситуацию на оккупированных территориях и активность партизанского движения на Херсонщине и Запорожье. Исследователи предположили, что с этим связано "закрытие" границ россиянами, а также попытки коллаборантов уберечься от возмездия.

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