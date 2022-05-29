Россияне штурмуют Северодонецк и Бахмут, неся серьезные потери: свежая карта боев в Украине

Вражеская армия не имеет успехов ни на одном из направлений

В воскресенье, 29 мая, британская разведка показала свежую карту боевых действий в Украине. Вооруженные силы Украины держат оборону и не дают российским оккупантам продвинуться ни на одном из фронтов, кроме того, нашим воинам удалось добиться успехов в Луганской области.

Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

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По сравнению с предварительными данными, россиянам не удалось улучшить своих позиций, ведь при наступлении они получали достойный отпор от Вооруженных Силах Украины. Упорные бои идут на Луганщине и Донетчине. На Херсонском направлении ситуация тоже остается сложной.

Карта боев в Украине 29 мая

Карта боев в Украине за 27 мая

По данным Генерального штаба ВСУ, на Северском направлении россияне пытаются прикрыть участки украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Были зафиксированы минометные обстрелы позиции Сил обороны в Сумской области.

В Харьковском направлении вражеская армия сосредоточила усилия на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений ВСУ. Кроме того, россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая.

На Славянском направлении враг совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия, применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении россияне продолжают штурмовать город Северодонецк, бои продолжаются. В районе населенного пункта Боброво враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Силами штурмовой авиации нанес авиационных ударов в районе Устиновки.

На Бахмутском направлении враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Удачи не имел, понес потери, отошел. Силами армейской авиации нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка. Принимает меры по восстановлению утраченных позиций за счет опрокидывания резервов на угрожающие направления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Луганской области Силы обороны Украины имеют серьезные успехи — продолжают контролировать Северодонецк, несмотря на заявления российских политиков и пропагандистов.