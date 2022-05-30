Тимошенко: Волонтерская организация "Оборона Полтавы" стала мощным центром фронтового тыла
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 28
Более сотни волонтеров центра Общественного движения "Оборона Полтавы" круглосуточно работают, чтобы доставлять критически необходимый провиант и лекарства военным и гражданскому населению, в том числе в оккупированные регионы Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Желание помочь объединило тысячи людей по всей стране – власть, бизнес и волонтеров. Мы все работаем на один результат!", – сказал Тимошенко.
Центр, который создали еще с первых дней полномасштабного российского вторжения, собрал жителей Полтавы и области вокруг одной цели — обеспечить бесперебойную работу фронтового тыла.
"Именно сюда приезжают тысячи людей в поисках убежища, спасаясь от боевых действий", — отметил заместитель руководителя ОП.
Волонтерский центр работает сразу по нескольким направлениям: здесь шьют снаряжение для военных, плетут маскировочные сетки, руководят отделением тактической медицины и сетью складов, аккумулирующих в себе гуманитарную продуктовую помощь. "Оборона Полтавы" имеет и собственный логистический отдел — он занимается поиском транспорта для перевозки грузов.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что для удобной координации и доставки гуманитарных грузов правительство запустило сервис Help.gov.ua.