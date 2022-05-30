Эрдоган и путин поговорили насчет Украины: Турция сделала предложение

Анкара готова организовать переговоры Украины, ООН и РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 30 мая, провел телефонный разговор с российским кровавым диктатором владимиром путиным. В ходе беседы турецкий лидер предложил провести в Стамбуле встречу между делегациями Украины, ООН и РФ.

Как сообщает Anadolu, лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы российско-турецких отношений, а также региональные процессы с акцентом на войну между РФ и Украиной.

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Канцелярия Эрдогана отметила, что в разговоре с российским президентом он указал на необходимость восстановления мира между РФ и Украиной, в частности, важность первых шагов к этому. А также отметил необходимость минимизации негативных последствий войны.

Президент Турции заявил, что Анкара готова организовать встречу РФ, Украины и ООН насчет вероятного формирования мониторингового механизма. Для этого Эрдоган предложил Стамбул и выразил надежду на то, что стороны поддержат его инициативу.

Напомним, что недавно турецкий президент заявил, что в его планы не входит отказ от сотрудничества с РФ. Более того, Эрдоган намерен запускать совместно с путиным АЭС "Аккую".

Как сообщал "Телеграф" ранее, Турция озвучила пять требований по расширению НАТО.