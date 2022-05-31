Война — день 97: россия всеми силами штурмует Луганщину, теряя позиции на юге Украины

Оперативно о главном за 31 мая

Украина отражает широкомасштабное российское вторжение 97 дней. Российское военное командование сконцентрировало на Донбассе все свои свободные войска и не считаясь с потерями штурмует украинские позиции, сместив фокус своих целей на полный захват Луганской области, что, по мнению военных экспертов, является желанием во что бы то ни стало предоставить российскому диктатору владимиру путину сколько-нибудь значимую победу над Украиной. Однако делая ставку на захват Луганщины, россияне ослабляют свои группировки на других направлениях, чем успешно пользуются ВСУ, отвоевывая свои территории на юге страны.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных событиях Украины и мира за 31 мая, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ 30 мая нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по составам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе российских войск.

Напомним, информацию о том, как прошло 28 мая читайте в публикации: "Война — день 94: ситуация на Донбассе ухудшается, а оккупанты продолжают давить возле Северодонецка".

Новости за 29 мая доступны в материале: "Война — день 95: ВСУ держат Северодонецк и наступают на юге".

А о том, что происходило 30 мая можно прочитать в трансляции: "Война — день 96: россияне вошли в Северодонецк, а ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины".