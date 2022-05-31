Люди избегают новой Бучи: стало известно, что сейчас происходит в Северодонецке

Кадыровцы хвастаются, как люди встречают их

Российские оккупанты массово публикуют видео, как пробрались уже в центр Северодонецка Луганской области, а люди якобы радостно их встречают. Большинство таких моментов, — постановка, однако люди действительно могут так делать со страху повторения зверств, какие были в Буче.

Так утром во вторник, 31 мая, прокомментировал новые ролики кадыровцев руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, обстановка в районе тяжелая, и сейчас невозможно даже представить, сколько там жертв среди мирного населения.

Стоит заметить, что поздно вечером глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со своими боевиками в Северодонецке, — они показывали, как разгуливают по городу, а местные жители их якобы благодарят за оккупацию.

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На кадрах мелькает вывеска Good Zone, — этот фитнесс-клуб находится в самом центре города.

Гайдай объяснил, что в большинстве своем такие кадры, — постановочные, но есть нюанс.

"Тысячи, которые остались в городе, боятся мести или расправы без причин, как это было в Буче", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", 30 мая российские военные вошли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка, после чего сразу же пошли первые жертвы среди мирного населения.

При попытке провести эвакуацию гражданских людей из Луганской области оккупанты обстреляли автобус, в результате чего был убит французский журналист и эвакуация официально была остановлена.