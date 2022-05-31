Расслабляться рано: в МВД рассказали об опасности для Киева от россии

К встрече с агрессором нужно готовиться и в будущем

Даже окончание войны может не заставить россию отказаться от своих планов по захвату Киева или Украины в целом.

Такое мнение высказал первый зам главы МВД Евгений Енин в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что наивно гарантировать отказ от желания подобных завоеваний.

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Енин напомнил, что соседей не выбирают и предложил план на будущее — заранее готовиться к возможному нападению, увеличивая свою силу: "чтобы сюда просто боялись сунуть свой нос агрессоры и их сообщники". Даже после окончания войны нужно быть готовыми к новым вызовам.

Захват Киева планировали растянуть на несколько дней, а также рассчитывали, что Украина сдастся, и этому есть материальное подтверждение. Енин отмечает, что планы не свершились, но иллюзий о последней войне нет.

Зам главы также отметил, что даже относительно спокойные регионы все равно в опасности и идет период жесткого противостояния. Для Киева это удары ракетами и бомбами со стороны россии, несмотря на мощную систему ПВО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия все еще хочет захватить Киев — об этом заявляет мэр города, а также о планах пишут российские СМИ. При этом на официальном уровне кремль отрицает, что такие планы были даже в самом начале вторжения.

Аналитики уже оценили вероятность такого развития событий, и результат для россии неутешительный.