Правда сильнее пропаганды: россияне нажили больших проблем из-за украинцев в Крыму

Украинцы пытаются "открыть глаза" жителям полуострова, рассказывая о зверствах, которые оккупационные власти совершают на украинских землях

Довольно часто во время так называемых "гуманитарных коридоров" оккупанты похищают граждан Украины, после чего отправляют их в Крым с дальнейшей перспективой вывоза в отдаленные регионы рф. Однако, такие действия россиян повлекли за собой провал систематической пропаганды "русского мира", ведь граждане с проукраинской позицией рассказывают жителям полуострова правду о зверствах армии рф на украинских территориях.

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Об этом во вторник, 31 мая, в своем Телеграмм-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, отметив, что принудительное удерживание украинцев, вывезенных с оккупированных россией украинских территорий в Крым, опасно для "русского мира".

По ее словам, украинцы рассказывают крымчанам о том, что в реальности происходит на материковой части Украины, о военных преступлениях россиян и попытках рф стереть с лица земли украинскую нацию.

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"Информация от свидетелей войны меняет мнение крымчан и отношение к российскому вторжению в Украину. И это имеет более сильное влияние, чем российская пропаганда", — говорится в тексте публикации Денисовой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в блокадном городе Мариуполь, который россияне в течение 97 дней пытаются стереть с лица земли, оккупанты выдают российские паспорта местным жителям, спасшимся от бомбардировок.

Между тем кровавый лидер рф владимир путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей имеют право получить гражданство россии по упрощенной системе.