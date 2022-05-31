Укр

Уже передали предложения: Украина призывает Европу ввести еще больше ограничений против россии

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
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Санкций против россии станет еще больше Новость обновлена 31 мая 2022, 17:18
Санкций против россии станет еще больше

Европейский Совет дал зеленый свет по эмбарго на российскую нефть, но это еще не конец

В Министерстве иностранных дел Украины сделали несколько важных заявлений о введении дальнейших санкций против государства-агрессора россии, ворвавшейся с войной на украинскую территорию. Речь о шестом и седьмом санкционных пакетах против Кремля.

Об этом во вторник, 31 мая, говорится на официальном сайте МИД. В частности, ведомство поприветствовало "зеленый свет" от Европейского совета по введению шестого пакета санкций против агрессора, который предполагает введение эмбарго на российскую нефть.

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"Украина работала на всех уровнях, чтобы шестой санкционный пакет стал реальностью… Украина сработала в этом случае как единственная слаженная команда. Нефтяное эмбарго ускорит ход счетчика обратного отсчета в крах российской экономики и военной машины", — заявил по этому поводу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом в МИД добавили, что они разочарованы позицией Венгрии насчет нефтяного эмбарго, ведь из-за затягивания процесса для россии сделали исключение по трубопроводным поставкам. Однако даже при этом в украинском ведомстве рассчитывают, что до конца 2022 года РФ потеряет до 90% нефтяного экспорта в Европу, а значит, недополучит десятки миллиардов долларов на войну против Украины.

Стоит отметить, что в шестой пакет санкций также вошли — отключение Сбербанка от SWIFT, запрет вещания трех российских телеканалов и индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц, причастных к военным преступлениям в Украине.

Между тем, в МИД Украины призвали начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ — он должен включать запрет на другие виды российского экспорта и другие ограничительные меры. Украина уже передала соответствующие предложения.

Как сообщал "Телеграф", директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что седьмой санкционный пакет против государства-агрессора следует согласовывать уже сейчас.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #МЗС #Война #Дмитрий Кулеба