Подписывают согласие на убийство гражданских: СБУ обнародовала признание пленного российского солдата (видео)

Снайпер армии рф сделал признание

Плененный вблизи Волновахи (Донецкая область) российский солдат рассказал, что россиян перед отправкой в Украину заставляют подписывать согласие на убийство гражданских лиц.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале СБУ.

Новые пленные захватчики уже не рассказывают следователям СБУ, что приехали в Украину на учения. Эти басни были в начале, а сейчас оккупанты заранее понимают, что им будут давать приказы убивать мирных жителей Украины. Пленный российский снайпер заявил, что его начальство потребовало написать "согласие на убийство гражданских". Он это выполнил, а вот несколько его сослуживцев написали отказ. Затем начальство пригрозило им гауптвахтой и увольнениями.

"Нам пришел приказ: написать согласие, что мы едем убивать мирных граждан Украины. Я написал рапорт 29 числа, некоторые написали отказ. Но замполит сказал: "Подпишите рапорта заново. Если не поедете, то вас "на губу" отправят (гауптвахта – прим.), либо просто уволят", — рассказал пленный снайпер.

"Он сделал выбор – убивать украинцев, чтобы не сидеть в российской тюрьме… Но, вероятно, будет сидеть в украинской. Ведь война для него закончилась, он задержан и дает показания СБУ. Разоблачает не только себя, но и других своих соотечественников", — сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу харьковской СБУ Романа Дудина. Позднее Дудин потребовал от Зеленского публично опровергнуть информацию о бездействии руководства Управления СБУ в Харьковской области