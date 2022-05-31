Россияне штурмуют позиции ВСУ на ключевом направлении и готовят удар по важному городу на Донбассе: свежая карта боев в Украине

ВСУ держат оборону на всей линии фронта

Во вторник, 31 мая, на 97-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за прошедшие сутки.

Карта боев в Украине за 31 мая

Карта боев в Украине за 30 мая

По информации Генштаба ВСУ, На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений западного военного округа вооруженных сил рф пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности. Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлении населенного пункта Славянск.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок. На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии. На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий наших войск и недопущения их перемещения на другие угрожающие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

Ранее пленный российский снайпер заявил, что солдат рф заставляют подписывать согласие на убийство гражданских.

Напомним, военный аналитик Том Купер объяснил, почему ВСУ имеют успех на Херсонщине.