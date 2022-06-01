Война - день 98: ВСУ наступают на юге Украины, но россияне почти захватили руины Северодонецка

Оперативно о главном за 1 июня

Украина встречает первый день лета и 98 день широкомасштабного российского вторжения тяжелейшими боями на Донбассе и юге Украины. Ценой огромных потерь и путем фактически уничтожения Северодонецка российские войска таки заняли большую его часть. При этом во время бомбежки города россияне попали по местному химзаводу, а точнее в цистерну с азотной кислотой. Защищавшие же длительное время город подразделения Вооруженных сил Украины организованно отступили на близлежащие новые укрепленные позиции и продолжают сдерживать агрессора. Вместе с тем, сконцентрировав свои усилия на захвате Луганщины, оккупационные войска значительно ослабили свою южную группировку, что позволяет ВСУ развивать наступление на этом направлении.

В этом материале "Телеграф" информирует о самых важных событиях Украины и мира за 1 июня, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Страны ОПЕК обсуждают прекращение участия россии в договоре о добыче нефти, пишет The Wall Street Journal.

Напомним, информацию о том, как прошло 29 мая читайте в публикации: "Война — день 95: ВСУ держат Северодонецк и наступают на юге".

Новости за 30 мая доступны в материале: "Война — день 96: россияне вошли в Северодонецк, а ВСУ пошли в контрнаступление на юге Украины".

А о том, что происходило 31 мая можно прочитать в трансляции: "Война — день 97: россия всеми силами штурмует Луганщину, теряя позиции на юге Украины".