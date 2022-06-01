Шанс для Украины: аналитики назвали крупный военный промах путина

россия может потерять плацдарм на юге

Российская концентрация на захвате Северодонецка и выходе на границы Луганской и Донецкой области может сыграть на руку Украине. Стягивая силы и ресурсы на захвате части востока страны, россия ставит свои войска на юге в уязвимое положение и может потерять стратегически важную Херсонскую область.

Американские аналитики из Института изучения войны отметили, что именно на Херсонщине — единственное место в Украине, где у россии есть позиции на западном берегу Днепра. Если она их потеряет — положение Украины улучшится и возвращение Херсона выгодно в дальнейшей защите от россии.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Как пишут исследователи, понимание этого должно было привести к выделению россией боевой мощи для удержания Херсона, но кровавый диктатор владимир путин решил предпочесть этому захват восточных районов, который дадут символические выгоды.

И тут отмечается подход украинского руководства, которое, вероятно, решило не выделять ресурсы на оборону Северодонецка "до конца" и приняло решение отойти из города, что было стратегически обосновано. "Украина должна экономить свои более ограниченные ресурсы и сосредоточиться на возвращении критически важной территории, а не на защите территории, контроль над которой не будет определять исход войны или условия для возобновления войны", — пишется в докладе.

Украинские решения отодвинуть врага от Харькова и остановить наступление из Изюма названы более важными, чем оборона Северодонецка. Исследователи резюмируют, что выбор Украины в целом правильный, и это дает хорошие шансы не только остановить россию, но и обнулить ее последние успехи.

Как ранее писал "Телеграф", россия продвигается на востоке — карты боев показывают бои не только в Северодонецке, но и наступление на Славянск. На Херсонщине, пытаясь замедлить ВСУ, они подрывают мосты.