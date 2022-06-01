Могут ли неподготовленного человека мобилизовать сразу на фронт: объясняет юрист

О нарушениях можно сообщать сразу по нескольким направлениям

В Украине длится период общей мобилизации, продленный до 23 августа 2022 года. За это время в оборону страны планируют привлечь минимум миллион мужчин и женщин, не все из которых, однако, имеют предварительный военный опыт.

Законно ли отправлять неподготовленных военнослужащих, мобилизованных сейчас в армию, сразу на передовую, рассказали в "Украинской правде". Как передает "Телеграф", объяснение вопроса последовало от адвоката юридической компании "Миллер" Андрея Новака.

Почему России не выиграть войну в Украине?

Если мобилизованное лицо имеет предварительный военный опыт или проходило службу в армии, то оно может быть направлено сразу в избранную воинскую часть. Но если человек неопытен в этом плане, его сначала отправят в специальный учебный центр.

Из-за войны период, в который проходит подготовка военнослужащих, рекордно сокращен — от одной недели до 20 суток. Даже семь дней тренировок сейчас теоретически позволяют отправить мобилизованного на линию фронта.

"Были такие ситуации, когда две недели дали пострелять из автомата, и на этом подготовка закончилась. Это плохо, — говорит Андрей Новак, сразу добавляя: — Но регламентом не предусмотрены требования, как должна проводиться подготовка. По-хорошему, большинство резервистов теробороны, которые заключали контракт, уже с прошлого года имели подготовку. Люди приходили в воинские части, проходили обучение".

Что делать, если человека без подготовки выслали на передовую?

Прежде всего, можно обратиться за специальными горячими линиями: 0-800-500-410, 044-454-44-99 или 0-800-500-442. Для этого придется представиться (ФИО) и назвать номер в/ч, в которой человек находится.

Есть возможность обратиться к начальнику воинской части с соответствующей жалобой. Если это не поможет, следует стучаться — в военную администрацию области или непосредственно Генштаб ВСУ.

Впрочем, юрист подчеркивает — пока отправки совершенно неподготовленных бойцов на фронт в Украине еще не случалось. Впрочем, теоретически в таком случае уполномоченные лица должны начать служебную проверку.

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Напомним, ранее Телеграф рассказывал, чего ждать украинцам от третьей волны мобилизации, которая вскоре может начаться.

Также мы писали о том, что такое удостоверение участника боевых действий, кто его может получить и какие плюсы этот документ предоставляет.