Боевики "днр" готовят "трибунал и расстрел" для Зеленского и еще двух политиков

Захватчики обвиняют украинских политиков в том, что те якобы отдавали приказы убивать мирное население Донбасса

Оккупационные власти Донбасса намерены провести "международный трибунал", на котором будут судить президента Украины Владимира Зеленского, лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом в среду, 1 июня, сообщили росСМИ, отметив, что так называемая "новая власть "днр" считает украинского лидера Зеленского, экс-президента Украины Порошенко и политика Турчинова "военными преступниками", ведь именно они якобы своими подписями посылали "нацистов" на Донбасс убивать мирное население.

Кроме того, роспропаганда распространяла ложную информацию о том, что секретарь совбеза россии николай патрушев получил новые разведывательные данные, согласно которым визит польского президента Анджея Дуды в Киев и его заявления по истиранию границ Украины и Польши предшествуют реальным действиям по быстрому захвату Варшавой украинских территорий.

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В Украине на новый виток российской пропаганды отреагировали очень бурно. В частности советник городского головы Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале саркастически высказался о намерении так называемой "новой власти днр" провести трибунал над украинскими чиновниками, подчеркнув, что после такой информации от росси можно ожидать только новых заявлений о колонизации Марса или привлечении к войне в Украине инопланетян.

"В так называемой "днр" заявили, что на трибунале в Мариуполе, статус которого разрабатывают с россией, приговорят Зеленского, Порошенко и Турчинова. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области быть. В этом году. Жду заявления о колонизации Марса и привлечения к союзникам инопланетян. Ну чтобы уж точно быть уверенным, что все заявленное произойдет", — написал он.

Пользователей сети заявление пропагандистов также порадовало. Некоторые отмечают, что очень смешно выглядит желание террористов создать трибунал. Есть и такие, кто сравнивает желание "днр" судить Зеленского с "желанием Гитлера создать трибунал над Сталиным за оборону Сталинграда".

реакция пользователей сети на новую пропаганду от россии

Ранее "Телеграф" сообщал, как главарь боевиков на Донбассе денис пушилин заявил, что украинских военнослужащих, которые с первых дней войны с россией держали оборону украинского Мариуполя от оккупационной армии рф и были эвакуированы на территорию Донбасса, ждет трибунал.