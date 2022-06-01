Боевики "днр" готовят "трибунал и расстрел" для Зеленского и еще двух политиков
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Захватчики обвиняют украинских политиков в том, что те якобы отдавали приказы убивать мирное население Донбасса
Оккупационные власти Донбасса намерены провести "международный трибунал", на котором будут судить президента Украины Владимира Зеленского, лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко, а также экс-секретаря СНБО Александра Турчинова.
Об этом в среду, 1 июня, сообщили росСМИ, отметив, что так называемая "новая власть "днр" считает украинского лидера Зеленского, экс-президента Украины Порошенко и политика Турчинова "военными преступниками", ведь именно они якобы своими подписями посылали "нацистов" на Донбасс убивать мирное население.
Кроме того, роспропаганда распространяла ложную информацию о том, что секретарь совбеза россии николай патрушев получил новые разведывательные данные, согласно которым визит польского президента Анджея Дуды в Киев и его заявления по истиранию границ Украины и Польши предшествуют реальным действиям по быстрому захвату Варшавой украинских территорий.
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В Украине на новый виток российской пропаганды отреагировали очень бурно. В частности советник городского головы Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале саркастически высказался о намерении так называемой "новой власти днр" провести трибунал над украинскими чиновниками, подчеркнув, что после такой информации от росси можно ожидать только новых заявлений о колонизации Марса или привлечении к войне в Украине инопланетян.
"В так называемой "днр" заявили, что на трибунале в Мариуполе, статус которого разрабатывают с россией, приговорят Зеленского, Порошенко и Турчинова. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области быть. В этом году. Жду заявления о колонизации Марса и привлечения к союзникам инопланетян. Ну чтобы уж точно быть уверенным, что все заявленное произойдет", — написал он.
Пользователей сети заявление пропагандистов также порадовало. Некоторые отмечают, что очень смешно выглядит желание террористов создать трибунал. Есть и такие, кто сравнивает желание "днр" судить Зеленского с "желанием Гитлера создать трибунал над Сталиным за оборону Сталинграда".
Ранее "Телеграф" сообщал, как главарь боевиков на Донбассе денис пушилин заявил, что украинских военнослужащих, которые с первых дней войны с россией держали оборону украинского Мариуполя от оккупационной армии рф и были эвакуированы на территорию Донбасса, ждет трибунал.