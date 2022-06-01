М270 и М142 HIMARS – какое оружие Байден передаст Украине и чем оно может помочь на передовой

Дальность, мобильность и мощь — что дадут ВСУ американские РСЗО

Администрация американского президента Джо Байдена приняла решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) или по-английски MLRS M-270 и М142 HIMARS. Об этом сообщил The Wall Street Journal.

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М270 и М142 HIMARS – созданы для решения одной задачи, но разными способами

Первая РСЗО М270 была создана в 1980 году, чему предшествовали более 10 лет научно-конструкторских работ, в которых помимо США приняли участие компании из Великобритании, Германии и Франции, что предполагало поставки новой техники и в эти страны.

Сама М270 представляет из себя шасси от гусеничной БМП Bradley, на базе которого создана транспортная машина М993, а та в свою очередь несет М269 LLM – загрузочно-пусковой модуль, с 12 ракетами, а также электронная система управления огнем.

Первые РСЗО поступили в армию США в 1983 году, а первой войной для них стало участие в операции "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.

Запуск ракеты РСЗО М270

Уже через несколько лет после "Бури в пустыне" в США решили создать более легкий вариант РСЗО, установив его на колесное шасси основного армейского грузовика ВС США FMTV весом 5 тонн. Так в 2000 году был принят на вооружение РСЗО М142 HIMARS.

В сравнении с гусеничным вариантом М142 стал более легким, быстрым, дешевле и проще в обслуживании, возможность перемещения авиатранспортом.

К минусам системы М142 HIMARS можно отнести худшие защищенность и возможность перемещения по бездорожью.

Главные плюсы – мобильность, мощь и дальность

Главная ударная сила обеих систем РСЗО – ракета диаметром 227 мм, что делает их куда более мощными чем 122-мм "Град" или украинская "Верба", примерно сопоставимыми с 220-мм "Ураганом" и их украинскими вариантами "Бастион-03" и "Буревій". При этом уступая 300-мм "Смерчу" и украинскому его аналогу "Ольха".

Ударная мощь М270 куда выше, чем у М142, поскольку он может нести в два раза больше ракет – 12 вместо 6. Вместе с тем у HIMARS все-такие есть 1 важное преимущество – возможность нести ракету ATACMS.

Что это значит на практике?

Обладая возможностью пуска 12 ракет, М270 способен послать их не дальше 40-43 миль или примерно 64-70 км, в то время как ATACMS с М142 способен лететь до 300 км.

Впрочем, дальностей М270 вполне хватает чтобы "перебить" возможности российских РСЗО, к примеру, однотипный 220-мм "Ураган" способен стрелять не далее 35 км, что вдвое меньше чем у американских систем.

Возможности пушек и гаубиц еще скромнее, и ограничиваются 28 км при стрельбе из 152-мм САУ "Гиацинт", до 47 км может ударить 203-мм САУ "Пион", но это предел возможностей орудий.

Наглядно о дальности стрельбы Источник - MIGnews.ua

Именно дальность является основным преимуществом систем М270 и М142 HIMARS, на которые больше всего уповают в ВСУ. К этому также добавятся мобильность благодаря гусеничному и колесному шасси.

Благодаря всем этим показателям на М270 и М142 HIMARS скорее всего будут возложены задачи контрбатарейной борьбы с артиллерией оккупантов, в которой они пока что имеют преимущество над Украиной.

Решение о передаче Украине систем М270 и М142 HIMARS было принято в последний день весны, 31 мая, вместе с ним будут переданы и боеприпасы. Сколько именно РСЗО и боеприпасов к ним получит Украина – неизвестно, на вооружении США насчитывается примерно 830 М270 и 417 М142 HIMARS.