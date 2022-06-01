В скандале с визитом Овсянниковой в Киев всплыл след Каспарова

Овсянникова должна была выступить в Киеве, однако под давлением общественности этого не произошло

Российская журналистка Марина Овсянникова, которая в марте появилась в эфире первого канала рф с антивоенным плакатом, в ходе визита в Киев должна была рассказать о пропаганде Кремля, однако агентство "Интерфакс-Украина" отменило мероприятие с участием Марины из-за недовольства украинцев.

В сети связали деятельность Овсянниковой с российским оппозиционером Гарри Каспаровым. Об этом в Facebook сообщил глава Института постинформационного общества, экс-замминистр информационной политики Дмитрий Золотухин.

Золотухин считает, что целью выступления Овчинниковой в Киеве было "отбелить хороших русских" и снять с них санкции Запада.

Соня Кошкина опубликовала письмо, которое было направлено руководству КНУ и попало к руководству Института журналистики, по организации встречи с Овсянниковой. Это письмо напечатано на бланке Operation Sunflower. Данный проект поддерживается организацией Human Rights Foundation, возглавляемой Гарри Каспаровым. Каспаров является фронтменом проекта "паспорт европейского русского", представленного в Вильнюсе. Целью проекта является снятие санкций с "хороших русских", которые страдают из-за политики путина и говорят, что они ни в чем не виноваты. В общем, вся эта шумиха косвенно связана с помощью украинцам. Поскольку и фонд, и проект реально делают проекты для помощи Украине. Однако, ключевой целью приезда Овсянниковой планировалось – создать для мира доказательства того, что с хороших русских нужно снимать ограничения.

"Я против этого по многим причинам. Пусть приходят – поговорим. А за спиной сообщества устраивать такие перфомансы – сходите за русским кораблем пожалуйста", — отметил Золотухин.

Напомним, Каспаров недавно "сломался" на вопросе Крыма. В апреле оппозиционер заявлял, что россия может потерять большие территории.