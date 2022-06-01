Когда кончится война? В сети обсуждают необычное "пророчество"

Пользователи сети даже нашли дату окончания войны

На просторах сети в среду, 1 июня, опубликовали необычное пророчество с вероятной датой завершения войны в Украине.

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице украинца Андрея Кобзаря. Примечательно, что пророческой оказалась бутылка сладкого напитка Pepsi, точнее срок его годности.

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На маркировке бутылки отмечено, что напиток разлили 24 февраля 2022 в 4:25 утра. Дата и время совпадают с началом вторжения российских оккупантов в Украину. Вероятно, именно поэтому бутылку назвали пророческой.

При этом срок годности, к которому следует употребить напиток в бутылке, указан до 24 августа 2022 года. Пользователи Facebook предположили, что это станет датой окончания войны в Украине, отметив, что Силы обороны Украины справятся с российскими оккупантами ко Дню Независимости.

Бутылку Pepsi назвали пророческой

Напомним, что американские чиновники говорят, что скорого конца российского вторжения в Украину не видно. По оценкам Пентагона, война Украины с россией может продолжаться до конца 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Путинская открытая война ускорит возвращение Крыма в Украину. Такое мнение высказал заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.