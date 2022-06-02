Что нужно Украине для большого наступления: полковник детально объяснил

Полковник рассказал, какого оружия не хватает Украине для освобождения территорий

Ситуация на фронте в Украине до конца лета будет зависеть не только от того, сколько оружия передадут нашей стране западные партнеры, но и от того, что именно будет передано.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, лишь если Запад передаст украинским защитникам достаточное количество наступательного оружия, можно будет говорить об активных контрнаступательных действиях.

По его словам, россияне это хорошо понимают и активно пытаются сформировать резервы для продолжения своего наступления.

"Мы вступаем в период определенного спринта – кто быстрее подготовиться и будет готов нанести удар (с нашей стороны – для освобождения своих территорий, со стороны противника – для дальнейшего продвижения вглубь украинских территорий)", — объяснил он.

По его словам для того, чтобы отвоевать свои территории, Украина нуждается в первую очередь в боевых бронемашинах. Кроме того, для этих целей также нужна артиллерия и РСЗО, а также средства ПВО и противотанковые комплексы.

Отдельно он выделил необходимость обеспечения превосходства в воздухе или достижения там паритета, поскольку наземным подразделениям понадобится прикрытие от российской авиации.

В будущем Украина также будет нуждаться в боевых кораблях, которые позволят обезопасить морские перевозки, и прикрытие для гуманитарных конвоев.

"Хоть мы получаем ракеты "Гарпун", хоть имеем "Нептун", которые позволяют эффективно противостоять российскому военно-морскому флоту – это исключительно оборонное оружие", — сказал он.

Больше о том, какие вызовы стоят перед Украиной летом 2022 года и как в этот период будут обстоять дела на фронте, читайте в материале "Телеграф": Лето будет жарким: Украину ждет "спринт" и перелом в войне — полковник