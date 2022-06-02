Мнимая «безвредность» – IQOS в Украине приравняли к сигаретам и уже вводят ограничения

Электронные сигареты помогают российскому бизнесу зарабатывать в Украине

Электронные сигареты в Украине приравняли к классическим. И хоть сам закон №4358 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного влияния табака" был принят еще в декабре прошлого года, с 11 июля вступают в силу некоторые его нормы, которые касаются, в частности, курения в общественных местах.

Что говорит закон

Закон №4358 вводит следующие требования к электронным сигаретам:

запрет на рекламу электронных сигарет и жидкостей;

запрет ароматизированных сигарет;

запрет парения в общественных местах и помещениях;

увеличение площади на упаковках для медицинских предупреждений;

введение штрафов для тех, кто продает вышеперечисленную продукцию несовершеннолетним, а именно 1020 гривен для первого раза и 10 200 гривен для повторного.

Правда вступят в силу положения закона должны постепенно, так с 11 июля нельзя будет курить электронные сигареты и системы для нагрева табака в общественных местах. Нарушителей будет ждать штраф от 1 до 3 тысяч гривен за первое и от 10 до 15 тысяч гривен за повторное нарушение, в зависимости от места, где случилось нарушение.

Тем самым государство признало вредность электронных сигарет, о чем давно сообщал "Телеграф". Отметим, что против закона выступали его главные лоббисты – международные табачные корпорации, работающие, в том числе, в Украине. Так, компании British American Tobacco (производитель Glo) и Philip Morris International (производитель IQOS) говорят, что это "экосистемы". Исследования показывают, что подобные "экосистемы" массово завлекают детей и подростков. Минимизация неприятного запаха при курении приводит к уменьшению возраста тех, кто впервые пробует курить

Как корпорации зарабатывают на электронных сигаретах

Основными производителями электронных сигарет в Украине являются British American Tobacco, начавшая продажи систем Glo в Украине в 2018 году, и Philip Morris International, заявившая о расширении ассортимента продаж систем IQOS.

О перспективности данного рынка заявляли и в "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", а сами табачные производители до войны были готовы инвестировать в производство электронных сигарет, правда при условии замораживания роста акциза на них на три года — до 2024 года.

По расчетам участников рынка, локализация в Украине производства таких продуктов со сниженным вредом от курения могла принести стране за три года более 6 млрд грн инвестиций и около 4 млрд грн дополнительного налога на прибыль.

"Филипп Моррис Украина" в 2021 году даже снизила производство обычных сигарет ради увеличения производства изделий, предназначенных для использования в устройствах для нагревания табака.

Хотя табачные компании и заявляют об огромном вкладе в госбюджет – 7% его доходов поступает от них, на деле налоги платят скорее обычные курильщики, а сами компании, как выяснил "Телеграф", пытаются уклонятся от налогов.

"Российский след"

Впрочем, уклонения от налогов, в которых западный табачный бизнес подозревают отечественные фискалы, не самый большой их грех.

Еще с 2011 года международные табачные корпорации, работающие в Украине сотрудничают с компанией "Тедис-Украина" (монополист в сфере розничной торговли табачными изделиями в Украине), у истоков которой стоит российский бизнесмен Игорь Кесаев. Его завод имени Дегтярева создает оружие для российской армии.

Мало того, что с их подачи компания "Тедис-Украина" стала монополистом на розничном рынке табака в Украине, что позволяет зарабатывать до 55 миллиардов гривен в год. Когда в 2019 году на законодательном уровне государство пыталось ограничить монополию "Тедиса" установив максимальную торговую наценку для сигарет, западные табачные компании пригрозили остановить производство. В итоге государство тогда пошло на компромисс.

Сейчас же сам Игорь Кесаев усиливает свои позиции на табачном рынке рф, пока интересы созданного им в 2011 году "Тедиса" защищают в Украине западные табачные компании. Последние, получается, не только зарабатывают на юных украинцах, продавая им такие же вредные электронные сигареты, но и позволяет зарабатывать "Тедис-Украина", которая и вовсе может выводить свои прибыли в офшоры. Подробнее о том, как работает табачный рынок Украины, мы писали здесь.