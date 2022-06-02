Системы HIMARS для Украины: Пентагон без лишней дипломатии ответил на вопли россии

США не планируют обращать внимание на угрозы россии и в дальнейшем будут помогать Украине в противостоянии агрессору

В Пентагоне прокомментировали заявления россии относительно решения США предоставить Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, отметив, что она не может запретить Вашингтону отправлять Киеву военную помощь.

По словам Колина Каля, США четко отдают себе отчет в рисках эскалации, однако в первую очередь сосредоточены именно на поддержке Украины в ее обороне против агрессора.

"оссия не имеет права вето на то, что мы отправляем украинцам. Эту войну начали не украинцы, а россияне. Украинцы не провоцировали этой войны. Эта война была ничем не спровоцирована. россияне могут положить конец этому конфликту, когда захотят. Если они боятся эскалации, достаточно одного человека, чтобы сказать "стоп", — заявил он.

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Кроме того, в пресс-центре Пентагона сообщили, что в рамках 11-го пакета помощи Киеву на общую сумму в 700 миллионов долларов будет включено следующее вооружение:

РСЗО HIMARS и снаряды к этим системам;

противоартиллерийские радары — 5 ед.;

аппаратуру для обнаружения воздушных целей – 2 ед.;

Javelin — 1 тыс. ед., а также полсотни пусковых установок к ним;

противотанковое оружие — 6 тыс. ед.;

155 мм артиллерийские снаряды – 15 тыс. ед.;

вертолеты Ми-17 — 4 ед.;

тактические автомобили — 15 ед.;

некоторые запчасти и оборудование.

Также следует добавить, что позже стало известно, что помимо вышеперечисленного оружия США в течение нескольких недель обсуждают передачу Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire.

Как пишет издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, есть вероятность, что эту поставку может заблокировать Конгресс.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США определились с передачей ракетных систем Украине, которые смогут попадать в цели, расположенные на расстоянии около 70 километров. Что вызвало большое беспокойство в россии и спровоцировало заявления о необходимости "демилитаризировать" Украину на глубину гораздо больше, чем Донбасс.