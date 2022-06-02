россия против всех: Зеленский дал три конкретных совета Европе

Именно сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев ответить на все вызовы и опасности, которые создала россия, и дал советы по борьбе с агрессором.

В четверг, 2 июня, глава государства выступил на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе. Зеленский призвал международное сообщество объединиться вокруг Украины и дать отпор рф.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Зеленский отметил, что россия не признает общие интересы, а видит только собственные, причем трактует их довольно специфически. Не как интересы всего русского народа, а как эгоистические желания маленькой кучки хозяев государства.

"А как россия воспринимает само понятие единства? Только как попытку покорить других, поставить их в зависимость от себя, уничтожить их самобытность. Так они трактуют единство – когда другое и любое разнообразие просто уничтожаются. И именно это они делают на территории Украины. Пытаются не просто убивать людей, а стереть сам факт того, что есть наше государство, что есть Украина. И что Украина стремится быть полноправной частью объединенной Европы", — заявил президент.

Как считает президент Украины, агрессивная политика россии обязывает Европу реагировать принципиально, а именно:

Поддерживать Украину еще более активно. Оружием, финансами, политически. Но снабжение оружия нужно наращивать. Поскольку именно на поле боя в Украине решается, сохранится ли свобода в Европе для всех народов без исключения. И именно сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии. Именно сейчас, как раз в эти дни, когда россия проигрывает в войне против Украины, свобода европейцев победит на десятилетие вперед. Санкции. Главный смысл санкционных пакетов ЕС – это не просто нанести вред россии, а сделать Европу независимой от россии, оборвать все критические связи между россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в частности, энергетическое. "Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Больше месяца!" Усиливать единство Европы, подлинное единство. И главным шагом на этом пути должно стать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а затем полноправное членство. Если рф почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из крупнейших дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны россии против Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европейский Союз согласовал шестой пакет санкций против рф, которым предусматривается отказ от большей части российской нефти. При этом ЕС пошел на уступки Кремлю, отказавшись от персональных санкций против Патриарха Кирилла.

Добавим, что шестой пакет ограничений против рф предусматривает: эмбарго на российскую нефть, отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от международной платежной системы SWIFT. Также расширится список физических лиц, подпадающих под санкции. Среди них – очередные кремлевские пропагандисты-журналисты.