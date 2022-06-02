В Украине откроет офис топ-компания, которая помогла США найти Усаму бен Ладена

В Минцифре убеждены, что совместные наработки с этой компанией помогут выиграть войну

У Украины совсем скоро может появиться новый партнер в секторе обороны, безопасности и цифровых технологий. Речь об американской компании Palantir, которая в свое время помогла ФБР поймать известного на весь мир террориста Усаму бен Ладена.

Об этом в четверг, 2 июня, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в собственном Telegram-канале. Он отметил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они встретились с CEO Palantir Алексом Карпом.

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По словам главы Минцифры, американская компания готова открыть офис в Украине и начать сотрудничество с украинскими специалистами. Федоров отметил, что совместные разработки с Palantir помогут Украине усилить армию и как можно быстрее победить российских оккупантов благодаря новейшим технологиям.

"Хочу поблагодарить CEO Palantir Алекса Карпа, который откликнулся на приглашение Минцифры и первым из генеральных директоров крупных западных корпораций лично приехал в Украину", — добавил Федоров.

Справка: Palantir — мировой лидер по разработке программного обеспечения для анализа данных. Продуктами компании пользуются Министерство обороны США, крупные инвестиционные банки и хедж-фонды. Следует добавить, что в СМИ есть много информации о помощи этой американской компании спецслужбам США в ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена. В частности, технологии Palantir сыграли в этом очень значительную роль.

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