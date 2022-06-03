"Можно ли им ударить по Крымскому мосту?": реакция сети на украинское гражданство Невзорова

Многие критикуют подобное решение украинских властей

Новостью дня на сотые сутки полноценной войны россии против Украины стало предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову. Право получить синенький паспорт вместе с медийщиком заимела и его жена. Этот прецедент стал весьма резонансным в украинском обществе — ведь есть те, кому нравится невзоровская риторика, а есть те, кто уверен, что нет "хороших русских".

"Телеграф" решил собрать небольшой срез мнений пользователей украинского сегмента соцсетей.

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По мнению журналиста и переводчика Александра Михальсона, украинское гражданство для Невзорова должно отыграть свою стратегическую роль в гибридной войне Украины с россией. Особых минусов в этом мужчина не видит.

При этом мнение коллеги далеко не разделяет корреспондент "АрмияInform" Александр Шульман, напомнивший, что за Невзоровым часто наблюдалось кардинальное изменение точек зрения. При этом подчеркивается, что предоставление гражданства Украины было бы куда логичнее тем иностранцам, которые воюют за нас на фронте.

Негодует насчет украинской паспортизации россиянина и журналистка "Левого берега" Соня Кошкина. Всем, кто считает эту ситуацию позитивной, она предлагает ознакомиться с биографией Александра Невзорова, прежде чем делать выводы только из нескольких его антивоенных видео.

Экс-депутат Борислав Береза фактически не высказал своего мнения по поводу нового гражданства Невзорова, однако полюбопытствовал, как же россиянину удалось этому добиться за столь короткий период.

Есть и те, кто просто иронизирует над ситуацией, будучи уверенным в большинстве негативных реакций на новость о журналисте из рф. Как, к примеру, журналист Антон Комаров.

Стоит отметить, что если у пользоветелей Facebook взгляды на украинское гражданство Александра Невзорова зачастую разнятся, то в Twitter эту новость восприняли более чем негативно.

Напомним, что прежде чем новость о получении Невзоровым паспорта Украины была подтверждена официально, в сети всплыл документ, указывающий на его обращение насчет гражданства к властям страны.

Также "Телеграф" писал, что журналиста на его родине в россии месяц назад объявили в розыск — из-за антивоенных и противопутинских высказываний.