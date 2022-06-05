Утро в Украине началось с масштабной ракетной атаки: что известно (фото)

Взрывы слышали жители минимум трех областей

Утро воскресенья, 5 июня, началось для многих украинцев с сигналов воздушной тревоги, а в некоторых областях — еще и с новостей о "прилетах" или удачной работе средств противовоздушной обороны. Взрывы были зафиксированы на территории Киевщины, Одесчины и Николаевщины.

Больше подробностей расскажет "Телеграф", ссылаясь на местные новостные ресурсы и Telegram-каналы.

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Киев

Неофициальные источники информации утверждали, что на территории Киевской области прозвучало несколько мощных взрывов.

Очевидцы из разных населенных пунктов в общей сложности сообщали о сбитии минимум трех крылатых ракет, выпущенных армией рф.

Многие видели характерные для работы средств ППО следы в небе. Также в некоторых районах зафиксировали и клубы дыма, поднимающиеся с земли.

Чуть позже информацию о взрывах подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что неспокойно было утром в Днепровском и Дарницком районах Киева, на месте уже работают представители соответствующих служб. Также чиновник пообещал предоставить более детальную информацию чуть позже.

Следует отметить, что Деснянский и Днепровский районы вместе составляют большую часть левого берега Киева.

Карта Киева по районам

Николаев

По общей информации со всей Николаевской области, утром в регионе прозвучало от трех до семи взрывов. Точно известно о минимум двух прилетах и одном удачном сбитии ракеты средствами ПВО.

Момент атаки наших зенитчиков на вражеский снаряд даже сумели зафиксировать на видео.

Краматорск

Как стало известно благодаря мэру Краматорска Александру Гончаренко, что в Донецкой области, россияне атаковали два местных промышленных предприятиях.

Чиновник подчеркнул, что пока данных о жертвах нет, однако разрушения ракеты нанесли весьма серьезные.

Одесса

Как сообщило издание "Думская", на Одесчине взрывы были слышны как в области, так и в самой Одессе. По предварительной информации, без "прилетов" не обошлось, однако часть ракет была оперативно уничтожена нашими защитниками с помощью средство ПВО.

Количество взрывов еще уточняется, власти региона пока не выступали с официальной информацией.

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Добавим, что Одесская область находится под угрозой непосредственных ракетных ударов уже вторые сутки подряд. Накануне, 4 июня, многих жителей пригорода Одессы разбудил мощный взрыв. Как вскоре оказалось, советским снарядом было разрушено местное сельхозпредприятие.

"Телеграф" также писал, что в Черном море сосредоточены корабли-ракетоносители противника, а также зафиксировано присутствие подводной лодки, способной осуществлять такие атаки.