Война — день 103: ВСУ устраивают ад оккупантам на Донбассе, в ответ россияне люто бомбят города

Оперативно о главном за 6 июня

Вот уже 103 дня Украина ведет борьбу за свою свободу и независимость. Наши храбрые защитники провели успешную контратаку в Северодонецке, за город идут тяжелые бои. В Донецкой области был ликвидирован начальник штаба 29-й общевойсковой армии генерал-майор Роман Кутузов. В отместку россияне продолжают обстреливать мирные города Украины ракетами и артиллерией, а кровавый диктатор владимир путин угрожает Украине серьезными последствиями. К слову, главу кремля смущают поставки американских систем HIMARS в Украину.

В этом статье "Телеграф" информирует о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 6 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

О том, что происходило в 3 июня можно прочитать в сводке за пятницу: "Война — день 100: ВСУ освобождают Херсонщину и дают жару оккупантам на Донбассе".

Главные новости за 4 июня доступны в статье: "Война — день 101: россияне получают отпор на Донбассе, но готовятся к новому штурму Харьковщины".

С информацией за прошлые сутки, 5 июня, можно ознакомиться в нашем материале "Война — день 102: ВСУ сдерживают наступление россиян, в отместку оккупанты разрушают мирные города".