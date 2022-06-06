Швеция выделяет большой пакет военной помощи Украине: что получат ВСУ

Шведское вооружение поможет украинцам бить живую силу оккупантов, бронетехнику, а также топить приблизившиеся к берегу вражеские суда

Ввиду продолжающегося российского широкомасштабного вторжения в Украину и активной обороны украинских воинов многие страны мира продолжают оказывать помощь ВСУ вооружением и амуницией. Не стала исключением и Швеция, которая приняла решение помочь нашей стране ручным вооружением, а также противокорабельным ракетным комплексом.

Об этом пишет специализированное издание Army Recognition.

В частности, в Стокгольме оценили, что Шведские вооруженные силы могут обходиться без определенных оборонных материалов в течение ограниченного периода времени.

Как следствие, правительство предлагает Швеции передать Украине дополнительные оборонные средства в виде противокорабельного ракетного комплекса RBS 17, снайперских винтовок AG 90 и боеприпасов к ним, а также дополнительно 5000 шведских одноразовых противотанковых гранатометов AT4

Швеция также намерена внести 60 миллионов шведских крон в созданный НАТО фонд поддержки Вооруженных сил Украины.

Издание отмечает, что с начала войны Швеция поставила Украине уже 10 000 противотанковых гранатометов АТ4.

RBS-17 — легкий береговой противокорабельный комплекс, разработанный в восьмидесятые годы по шведскому заказу американской корпорацией Rockwell на основе американского ПТРК Hellfire. Для комплекса была разработана оригинальная однозарядная переносная наземная пусковая установка, а модернизированная ракета Hellfire получила новую боевую часть разработки Bofors. Система наведения лазерная полуактивная, эффективная дальность стрельбы достигает 10 км.

Береговой противокорабельный комплекс RBS-17

AT4 – шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет. Реактивная граната – неуправляемая, калибр 84 мм. Гранатомет предназначен, в первую очередь для борьбы с бронированными целями, но может быть использован в качестве противопехотного оружия. AT4 может управляться одним солдатом и в зависимости от модели ракеты имеет дальность стрельбы от 200 до 600 м и может пробивать броню толщиной до 460 мм.

Одноразовый ручной противотанковый гранатомет AT4

AG 90 — шведское обозначение американской снайперской винтовки Barrett M82 калибра 12,7 мм. Это полуавтоматическое оружие, стреляющее патронами НАТО 12,7x99 мм с магазином на 10 патронов. Максимальная эффективная дальность составляет до 2 км.

Снайперская винтовка AG 90 (Barrett M82)

Как сообщалось, 1 июня США объявили о новом крупном пакете военной помощи Украине.