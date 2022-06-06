Бои в Северодонецке: известный журналист и глава ОВА поспорили о ситуации
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Бутусов обвинил Гайдая во лжи по поводу Северодонецка
Известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что руководство Северодонецка, выдает фейковую информацию об успехах Вооруженных сил Украины и отметил, что ситуация в городе сейчас крайне сложна. Руководитель Луганской областной военной администрации отвечает, что события на территории населенного пункта очень быстро меняются: то улучшаются, то ухудшаются.
Как на своей странице в соцсети сообщил Бутусов, в день, когда с визитом на Луганщину приехал президент Владимир Зеленский, председатель ВА Гайдай рассказал ему, что украинским защитникам удалось освободить от оккупационной армии россии уже 50% Северодонецка, однако эта информация неправдива.
"На войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан. В этом случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не придуманные", — говорится в тексте публикации журналиста.
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Кроме того, он отметил, что бойцы ВСУ сейчас вынуждены удерживать позиции в крайне сложной обстановке, и потому " она требует если и не всей правды, то хотя бы отсутствия лжи ".
По словам Бутусова, несколько дней назад оккупанты вышли на окраину Северодонецка, поэтому украинские войска стоят на обороне промзоны города и находящихся рядом с ней кварталов.
Напомним, что во время очередного телемарафона, который проходил в понедельник, 6 июня, глава Луганской ВА Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в Северодонецке частично ухудшилась из-за очень динамичных боевых действий. По его словам, во время контрнаступления украинцам удалось отбить половину города, но сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне.
Также он отметил, что защитники действительно держали под контролем половину Северодонецка, однако ситуация меняется почти каждый час.
"Если человек приезжает через двое суток после определенной информации и пытается его сравнить с тем, что было позавчера или даже вчера, конечно, информация может отличаться. Каждый час, утром, ночью, днем контрнаступления наши или враги могут изменить ситуацию в городе. Северодонецк довольно небольшой город, поэтому ситуация динамично меняется", — рассказал он.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия россии продолжает стирать с лица земли украинские Северодонецк и Лисичанск, даже несмотря на мощное сопротивление украинских военных.