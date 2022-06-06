Угроза для Запорожья, судьба азовцев и визовый режим с рф: 8 главных заявлений из интервью Зеленского

Президент встретился с медийщиками и дал ответы на самые горячие вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский в День журналиста, 6 июня, встретился с представителями СМИ и обсудил самые актуальные темы. Среди них – визовый режим с рф, судьба пленных с "Азовстали", ситуация с украинским зерном, горячие точки и членство в ЕС.

Главные заявления, которые президент Зеленский озвучил во время общения с медийщиками в понедельник – собрал "Телеграф".

Об угрозе Запорожью

Сложная ситуация на востоке нашего государства. В Северодонецке мы держим ситуацию. Они мощные, но у нас есть все шансы сражаться. По Харькову больше позитива – там понемногу деоккупируют наши поселки и общины. Самая угрожающая ситуация в запорожском направлении. Часть области оккупирована, а именно город Запорожье (мы слышим по перехвату) враг хочет оккупировать. В других направлениях ситуация лучше.

О количестве военных с "Азовстали", которые сейчас в плену

Там больше 2,5 тысячи. Точнее сказать сложно. Это не то количество людей, которые выходили с "Азовстали", когда этим занималась наша сторона. Там количество людей именно то, о котором вы сказали. Но вопрос был – больше ли там людей с "Азовстали", военных, в принципе, у них находится в плену? Я считаю, что больше.

Всеми вопросами пленных занимается ГУР. Первая часть вопроса была вывезти людей живыми (очевидно, с "Азовстали" – Ред.), ГУР эту часть сделал, вторая часть – вернуть их живыми домой. Они (ГУР – Ред.) у нас лучшие специалисты, я им доверяю, но мы не можем ежедневно их спрашивать: "А что там". Всё это непросто.

О вывозе зерна из портов Украины

Разговоры о том, что Турция может быть посредником в вопросе блокировки украинских портов, есть. Я говорил с президентом Эрдоганом, в том числе об этом. Для нас важно то, что мы готовы производить зерно, мы ломаем сейчас информационный нарратив россии о том, что дефицит пищевых продуктов произошел из-за Украины, что мы зерно не вывозим. Россия распространяет этот нарратив в тех государствах, где будет дефицит. Для нас нужно, чтобы был коридор безопасности с кораблей, чтобы тот или иной флот того или иного государства обеспечил нам вывоз этого зерна, вот и все.

Я считаю, что (зерно) мы вывезем. Простите за цинизм, но это нужно не только нам, и слава Богу. Если бы это требовалось только нам — (оружие) ехало бы не так быстро.

Читайте также: Категория Мир Украина, Турция и россия договорились о схеме вывоза зерна? Что известно Разминированием акватории будут заниматься турецкие военные, они должны сопровождать корабли к нейтральным водам

О визовом режиме с рф

Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан — ред.) — это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата.

О союзе, который Украина обсуждает с Великобританией

Никаких альтернатив нашему членству в ЕС не было. Говорилось о союзе безопасности, но точно не о ЕС. Альтернатива Европейскому союзу – это не Джонсон, а некоторые европейские государства, продвигающие идею какой-либо альтернативы. Нам не нужна альтернатива Европейскому союзу, и мы не понимаем неготовности некоторых государств предоставить нам кандидатство в члены ЕС. Они находят те или иные причины, я считаю, что все это оправдание.

Что касается Джонсона – мы обсуждаем союз безопасности, но в рамках обсуждения гарантий безопасности Украины. Сейчас мы работаем над союзом безопасности структурно.

О гражданстве Украины российскому журналисту Невзорову

Если у нас есть возможность "раскачивать" российские власти — мы должны все это делать с гражданами рф, которые против политики кремля, против президента путина. Мы должны это делать, если есть такая возможность. Мы ведь радуемся, когда Макаревич или Ахеджакова поддерживают Украину? Люди с неукраинским гражданством, но которые четко формулируют проукраинскую позицию и выступают против российской власти — на нашей стороне. Это наше оружие.

Читайте также: Категория Украина Украинское гражданство Невзорову: журналист высказался насчет своего российского паспорта Журналист хочет стать первым, кого публично лишат российского гражданства при путине

О том, что война продолжается

Надо, чтобы люди понимали: война не где-нибудь, война повсюду. Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда может дальше пойти враг? Если будет переходить на юг нашего государства, могут быть постоянные ракетные удары и по центру Украины, и по всем нашим стратегическим предприятиям. Может быть любое возвращение на территории, которые были деоккупированы, частично, и наоборот.

Об обсуждении мирного плана

Таковы переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивают. А желаемому для тех или иных сторон, у них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические. Усталость растет, люди хотят какого-нибудь результата для себя. А нам необходим результат для нас.

Напомним, президент побывал с рабочим визитом на востоке страны. В частности, Зеленский посетил Соледар и Лисичанск. По его словам, он "кое-что" привез военным. Накануне Зеленский приезжал в Запорожскую область, часть которой временно находится под контролем врага.