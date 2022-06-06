Донбасс для путина окажется тем же, чем Ватерлоо для Наполеона, – генерал Василий Богдан
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Сопротивление ВСУ в том же Северодонецке дает основания полагать, что россиянам не удастся выйти на админграницы Лугансщины
Спустя более 100 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, самые жаркие бои идут на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 июня, призвал граждан уяснить, что угроза есть во всех регионах, поэтому расслабляться не стоит. По его словам, если россиянам удастся добиться успехов на Донбассе, они пойдут дальше.
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", чего ожидать от битвы за Донбасс и где в итоге может оказаться российский диктатор владимир путин.
Агрессора ждет плачевный результат
"Доля узурпаторов всегда одинакова. Ничем хорошим это для них не заканчивается. И путина ждет то же… Есть множество исторических примеров. Взять того же выдающегося полководца и государственного деятеля, но – узурпатора – Наполеона. Для него всё в итоге завершилось поражением при Ватерлоо, когда под командованием герцога Веллингтона наполеоновской армии было нанесено серьезное поражение. Сработала мощная коалиция, – рассказывает Василий Богдан. – У нас нет, увы, военной коалиции. Есть лишь партнерские отношения – и партнеры нам серьезно помогают. Но, как по мне, отсутствие именно военной коалиции связано с эгоистической позиций отдельных членов НАТО и ЕС".
По словам генерала, если бы накануне широкомасштабной российской агрессии в Украину ввели пару-тройку бригад из числа военнослужащих стран НАТО с соответствующим вооружением – путин бы не решился нападать на Украину.
"К сожалению, этого не произошло. И на данный момент не видно признаков создания именно военной коалиции с привлечением воинского контингента наших партнеров. Но и то, что сейчас происходит (помощь Украине вооружением, деньгами, усиление антироссийских санкций), дает основания говорить о возможном переломе в войне", – отмечает Василий Богдан.
Зацикленность россиян на захвате Донецкой и Луганской областей в их админграницах, генерал поясняет желанием Кремля хоть как-то ее оправдать (мол, помогли "народу Донбасса").
"Изначальная стратегия оказалась недейственной, захватить те же Киев и Харьков не удалось. Приходится на ходу менять планы. Но даже тактика российского командования – архаична. Так что агрессора ждет плачевный результат. Особенно в перспективе", – считает Василий Богдан.
При этом, акцентирует он, то сосредоточение сил оккупантов, которое сейчас наблюдается на Донбасс, представляет собой серьезную угрозу.
"Мы потеряли почти 90% территории Луганщины, – напоминает эксперт. – Сейчас в Северодонецке сложная обстановка, в Лисичанске есть проблемы".
Но те действия, которые осуществляет ВСУ на территории той же Луганской области, кроша оккупантов в Северодонецке, дают основания полагать, что Кремлю не удастся выйти даже на административные границы Луганщины, прогнозирует генерал.
"Защитники Украины получают подкрепление и в виде живой силы, и необходимым вооружением. При этом управление российскими войсками, как показывает ситуация, разлажено. Нет какой-то целостной управленческой системы. Об этом говорят многие зарубежные военные аналитики", – делится Василий Богдан.
Российские проблемы и украинские перспективы
К тому же, продолжает генерал, наблюдается деморализация и демотивация личного состава российских войск.
"У агрессора огромные проблемы с доукомплектацией. Общей мобилизации в рф объявить не могут, опасаясь массовых протестных акций. Своеобразные протесты уже происходят, когда сами же россияне поджигают военкоматы. В итоге армия противника комплектуется за счет деклассированным, асоциальным элементом, который не умеет воевать. Он хочет лишь насиловать, грабить, мародерствовать, пытать. А потом быстрее бежать куда-то, где безопасно", – поясняет Василий Богдан.
И, конечно, отмечает генерал, важно, что санкции влияют на рф. Это не дает ей в полной мере наращивать запас вооружения, необходимой военной техники. Хоть пока этот запас есть, но уже видно, что пополнение резервов становится всё большей проблемой для агрессора.
"При этом в россии есть элементы саботажа и коррупции в сфере военно-промышленного комплекса. Военные заказы или не выполнены, или выполнены, но с нарушениями. Идут разборки на верхних этажах. И всё это в комплекс, безусловно, работает на Украину – и против россии", – подчеркивает эксперт.
По его мнению, более передовая военная культура ВСУ, наша мотивация, современное вооружение дают возможность совершать те операции, которые частично уже стабилизировали ситуацию в Луганской области.
"Что касается Донецкой области – я убежден, российские вооруженные силы вряд ли смогут здесь добиться каких-то успехов. Там действуют наши Объединенные силы. И они достаточно мощные, имеют соответствующую поддержку. При этом ВСУ своими активными действиями в определенных операционных зонах (и возле Изюма, и на территории Херсонской и Запорожской областей) оттягивают на себя значительную часть потенциала личного состава и вооружения рф. Всё это вселяет оптимизм – что как только вооружение, которого мы ожидаем, окажется в достаточном количестве в Украине, появится возможность мощно подвинуть оккупантов со всей нашей территории. Думаю, Донбасс для путина окажется тем же, чем Ватерлоо для Наполеона. Очень хотелось бы, чтобы российский диктатор свое 70-летие (7 октября этого года) встретил за решеткой Гаагского трибунала. И чтобы вместе с ним там сидел другой узурпатор – Лукашенко – который создает немало проблем на нашей северной границе. Фактически лукашенковская Беларусь является участником войны против Украины".