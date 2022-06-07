ВСУ провели успешные операции на юге: оперативные данные с фронта (карта, видео)

На многих направлениях продолжаются активные бои

Враг продолжает атаковать Украину на востоке и на юге. На Херсонщине и Николаевщине ВСУ удачно применили авиацию — вертолетами ударили по группировке оккупантов, а с самолетов — по складам боеприпасов.

По подсчетам Украинского Генштаба потери оккупантов составили больше двух десятков людьми и до десяти единиц техники. На этом направлении враг пытается улучшить тактическое положение и пополнить запасы.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Ранее на юге врага отбросили и россияне пытаются снова захватить территорию. При поддержке с воздуха и артиллерии оккупанты пытались безуспешно наступать в сторону Лозовое-Белая Криница. Для разведки использует беспилотники.

Враг атакует освобожденную часть юга страны

При этом в Черном море плавают три корабля с крылатыми ракетами "Калибр".

Не прекратились обстрелы и севернее — под минометным огнем приграничье Сумщины, Харьковская область, где враг дистанционно минирует территорию на пути украинской армии в сторону Рубежного (село). Оккупанты пытаются удержать позиции.

На Славянском направлении враг пытается наступать на Славянск, для этого пытается продвинуться в сторону Долгенького и Долины. Разведывая позиции Сил обороны Украины с БпЛА обстреливает в районах Базалевки, Бражковки, Грушевахи.

Украинская 30-я механизированная бригада обстреливает российский УАЗ-469

Враг сосредоточился на Северодонецком и Бахмутском направлениям. В Северодонецке продолжаются бои в городе, а на Бахмутском — украинские силы отбили атаку врага в сторону Нагорного, Берестового, Криничного, Роти.

Враг пытается выдвинуться на северо-запад

В районе Попасной и Николаевки враг передислоцирует силы. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлении наступления не было.

Согласно картам боевых действий, обстрелы украинских позиций увеличились, враг пытается продвинуться со стороны Лимана.

Как ранее писал "Телеграф", Алексей Арестович предсказал тяжелые бои на Донбассе и назвал сроки.