Счет на десятки тысяч: сколько военных лукашенко задумал стянуть к границам Украины

Это тревожный сигнал для Украины

После создания нового оперативного командования численность военных в Беларуси увеличится до 80 тысяч человек.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро вторника, 7 июня. Также сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил республики Беларусь до 80 тысяч человек", — говорится в сообщении Генштаба.

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Добавляется, что комплектовать военные части будут за счет устаревших технических средств, которые снимут с хранения.

Стоит заметить, что, согласно открытым данным, численность армии Беларуси составляла 45 тысяч человек, при этом в резервах находится еще порядка 290 тысяч.

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Беларусь открыто не вступала в военные действия против Украины, однако с ее территории вторгались российские военные и запускались российские ракеты.

Также интересно, что глава Беларуси александр лукашенко награждал за войну в Украине своих силовиков, хотя официально они якобы не должны были воевать против украинцев.

Как сообщал "Телеграф", ранее белорусский журналист рассказывал, почему Украине не стоит бояться возможного вторжения Беларуси.