Не только конвои: Ермак назвал три шага, которые помогут избежать голода в мире
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У Зеленского назвали три пункта, которые помогут миру избежать кризиса
Продовольственный кризис, провоцируемый российской федерацией, должен разрешиться в кратчайшие сроки, однако для этого нужно приобщиться всему миру, сделав несколько шагов, которые помогут Украине. Речь идет о разблокировании портов для вывоза украинского зерна, усилении санкций против страны-агрессора, а также поставках мощного оружия Киеву, которое поможет противостоять врагу.
Об этом во вторник, 7 июня, в своем Телеграмм-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, россия искусственно создает продовольственный кризис, поэтому в настоящее время миру крайне необходимо сделать несколько важных шагов, чтобы предотвратить его усиление.
"Продовольственный кризис создается россией искусственно… рф блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав там посевную. Сейчас необходимо сделать несколько важных шагов", — говорится в тексте публикации Ермака.
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По мнению главы ОП, избежать последствий действий российской федерации можно тремя способами, а именно:
- Страны мира должны обеспечить военный конвой для украинских танкеров, чтобы те могли вывезти украинское зерно из портов.
- Усилить санкции против страны-агрессора, введя ограничения как для российской элиты, так и для энергетического сектора и банковской системы российской федерации. Приоритетом должно являться газовое эмбарго.
- Как можно скорее поставлять оружие для того, чтобы украинские защитники могли освободить украинские земли от врага и остановить планы противника продвинуться дальше, вглубь Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, как россия выдвинула два условия относительно зерновой деблокады Украины, отметив необходимость разминирования украинской акватории и снятия ограничений с российских кораблей.
Также напомним, что из-за действий россии на складах в украинских портах заблокированными остаются около 22 миллионов тонн зерна, которое готовилось на экспорт в другие страны мира.