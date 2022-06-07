"Ведьма" на охоте: учительница уничтожает оккупантов на передовой
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Девушка увлекалась стрельбой до начала войны, а сейчас это помогает ей уничтожать оккупантов
Против российских оккупантов, пришедших в Украину с войной, воюют как мужчины, так и украинские женщины. Последние, кстати, не уступают навыкам и профессионализму и дают достойный отпор захватчикам.
Об одной из защитниц во вторник, 7 июня, рассказала Государственная пограничная служба Украины. Военнослужащая имеет позывной "Ведьма" и она все время держит россиян на прицеле.
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Отмечается, что она была преподавателем в школе и очень увлекалась стрельбой. Впоследствии увлечение переросло в начало спортивной карьеры по практической стрельбе и множество побед. Однако все изменило полномасштабное российское вторжение в Украину.
В первый день войны — 24 февраля — девушка прибыла в пограничный отряд, чтобы защищать страну от российских захватчиков и внести свой вклад в победу.
Спортивный опыт в стрельбе понадобился как никогда, снайпер получила позывной "Ведьма" и приступила к делу.
"На передовой она ежесекундно держит оккупантов на прицеле. А еще учит своих собратьев тактической стрельбе. Когда в бой вступают украинские "Ведьмы", живым россиянам из Украины не выбраться", — резюмировали в ГПСУ.
Напомним, что в Донецкой области контрактники российской оккупационной армии устроили бунт и едва не убили одного из своих генералов и его охранников, заставлявших "отказников" продолжать бой.
Также "Телеграф" сообщал, что ВСУ ликвидировали российского генерал-майора Кутузова, который был начальником штаба 29-й общевойсковой армии.