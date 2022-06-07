"Много раз хорошо попали": Арестович рассказал об отступлении россиян с важного направления

Украинские войска нанесли мощные артиллерийские удары по позициям россиян почти на всей линии фронта

Оккупанты вследствие ночных ударов ВСУ умерили свой пыл, сбавили темпы наступления и даже отступили с некоторых позиций.

Об этом во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, украинские защитники нанесли ряд мощных и жестких ударов по всей дуге от Изюмского направления до Попасной, чем сбили наступательный пыл противника.

"Мы били радостно всю ночь и много раз хорошо попали", — сказал Арестович и добавил, что минувшая ночь была "ночью украинской артиллерии".

Также он отметил, что если раньше россияне попадали под обстрелы, то все равно продолжали наступление, однако сейчас они продолжать атаку не стали и более того, отступили из части районов на севере Харьковской области. Арестович высказал мнение, что это может быть связано с тем, что оккупанты "недоперебросили войска".

По его словам, в Северодонецке ситуация остается сложной и россиянам город окончательно захватить не удалось, хотя украинские защитники были вынуждены немного "откатиться".

Активные артиллерийские бои происходили также на Херсонском направлении, где ВСУ пока замедлили контрнаступление, так как россияне перебросили в район боевых действий дополнительные силы.

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Как сообщалось ранее, накануне Арестович заявлял, что оккупанты смогли накопить силы и перейти в наступление на ряде направлений. В связи с этим, он говорил, что украинцев ждет тяжелая неделя.