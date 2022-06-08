Враг стягивает войска по двум направлениям: свежие карты боев в Украине

россия перебрасывает войска на юге, атаки на украинские позиции продолжаются

Анализ данных с фронта войны с россией за минувшие сутки показывает, что агрессор продолжает наступление, но подтвержденных успехов у него нет.

Исследователи института изучения войны не отрицают вероятность контроля российских солдат над большей частью Северодонецка, но подтвердить это пока невозможно. Отмечается также, что враг стянул дополнительные силы на восток от Бахмута, чтобы продолжить атаки. Цель оккупантов — система логистики украинских воинов и трассы на северо-восток от города.

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Украинская оборона остановила большинство прямых атак из Изюма, противник продолжает наступать на Славянска как с этой стороны так и западнее Лимана.

Карта боев в Украине на 8 июня

Восток Украины

Поскольку попытки прорваться напрямую от Изюма к Славянску провалились, российский враг пытается атаковать в обход Долгенького, Долины, Краснополья и Богородичного. В россии уже бодро рапортуют о якобы захвате Святогорска, Студенка, Ярова и Дробышево. Наступление на Славянск идет не только с двух изюмских позиций, но и со стороны Лимана.

Карта боев на юге Харьковской и в Луганской области

Ситуация в Северодонецке: согласно имеющимся данным, россия снова захватила Метелкино и Боровское — пригороды Северодонецка. Исследователи считают, что большая часть города под их контролем. Используют оккупанты тактику Мариуполя — сначала массированная бомбардировка, затем только атака по земле. Это подтверждают спутниковые снимки Maxar на которых видно артиллерию и следы от нее, направленные на Северодонецк.

Спутниковый снимок Maxar Technologies в 11 км от города

Спутниковый снимок Maxar Technologies в 9 км от города

Чтобы поддержать свои атаки на Северодонецк и Лисичанск, враг использует силы как из района Тошковка-Устиновка, так и со стороны Купянска. Исследователи считают, что к Лисичанску оккупанты будут прорываться со стороны Тошковки, не пытаясь форсировать Северский Донецк опасаясь украинской обороны. Тошковка — контролируется Украиной.

Карта боев вокруг Северодонецка

Враг также стягивает силы в Попасную и Николаевку и штурмует восточнее Бахмута. Российское наступление здесь застопорилось и они надеются его активизировать. Севернее Авдеевки росвойска могли продвинуться к Красногоровке и Каменке.

Харьков

Харьков и район под обстрелом — россия пытается удержать свои позиции на северо-востоке региона.

Карта боев вокуг Харькова

Юг Украины

Сообщается, что часть войск с позиций в Запорожской области отвели. Их либо перекинут на Херсон, чтобы замедлить украинских военных, либо хотят отвести в тыл. У исследователей нет точных данных где они находятся. Есть данные, что они выдвинулись из Васильевки и Мелитополя в Херсон, сообщают в ЗОВА.

Вероятное направление передислокации войск

Бои в Запорожской области были, но наступления не было. За минувшие сутки российские военные пытались вернуть освобожденные Украиной позиции на северо-востоке Херсонской области. Отметим, что усилилось давление на оккупированных территориях — российские солдаты забирают документы у тех железнодорожников, которые отказываются на них работать, а на Херсонщине им разрешили уничтожать автомобили на блокпостах.

Как ранее писал "Телеграф", на Изюмском направлении и до Попасной ВСУ удачно применили артиллерию. При этом Польша уже пообещала Украине дополнительную тяжелую артиллерию — гаубицы и ЗРК.