Оккупанты могут попытаться форсировать Северский Донец: эксперт рассказал, какую "хитрость" придумали россияне

Эксперт прогнозирует ожесточение боев в районе от Райгородка до Северска и Серебрянки

Оккупанты нашли необычное решение в рамках подготовки еще одной попытки форсировать Северский Донец.

Об этом сообщил военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, также известный под никнеймом "Мурлокотан Паштетофф-сосискин".

По его словам, речь идет об Оскольской ГЭС, плотиной которой можно регулировать уровень воды в реке Оскол, являющейся одним из основных притоков Северского Донца.

"Так вот, что бы сделать Северский Донец более доступным в плане форсированния, противник перекрыл плотину этой ГЕС. Соответственно, объём воды в Осколе ниже по течению от ГЭС стал уменьшаться и объём воды, который Оскол вливает в Северский Донец тоже. В результате — Северский Донец начал активно мелеть", — написал Машовец.

По его убеждению, что когда река обмелеет в достаточной мере Лиманская группировка войск противника попытается установить плацдарм на правом берегу.

При этом, он указывает, что это может произойти в ближайшие сутки на участке от Кривой луки до Дроновки, а поэтому Машовец не исключает, что обострение боевых действий произойдет на участке от Райгородка до Северска и Серебрянки.

Напомним, ранее Машовец отметил, что ударные группировки противника на Донбассе стали сильно затормаживать наступление, хотя и имеют для него все необходимые ресурсы.