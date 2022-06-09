Украинская авиация продолжает "кошмарить" оккупантов: уничтожен еще десяток боевых машин

Всего с начала войны украинская авиация совершила около 1100 групповых авианалетов

Украинская авиация продолжает нести свое боевое дежурство и раз за разом наносит удары по скоплениям российских войск.

Как сообщается в сводке пресс-службы Воздушных сил ВСУ, за сутки 8 июня украинская авиация уничтожила по меньшей мере десять единиц бронетехники и двадцать оккупантов.

Примечательно, что и накануне украинские штурмовики под прикрытием истребителей смогли уничтожить не менее восьми единиц российской техники, а также склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Отмечается, что всего с начала полномасштабного российского вторжения украинская авиация совершила не менее 1,1 тысячи групповых авианалетов на позиции противника, его колонны техники и логистические центры.

Также сообщается, что 8 июня силы ПВО сбили два беспилотника "Орлан", а еще семь таких БПЛА "приземлили" Сухопутные силы.

Как сообщалось ранее, советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что ВСУ нанесли мощные удары по российским группировкам возле Херсона и уже подошли к городу на расстояние в около 20 километров.