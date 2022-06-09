Враг штурмовал по семи направлениям на Донбассе, идут бои (карта)

Силы противника превышают количеством, однако ВСУ намного маневренней

В четверг, 9 июня, на 106-й день войны, украинские военнослужащие смогли отбить серьезные атаки российских оккупантов сразу по двум направлениям на Донбассе. Враг пытался штурмовать Тошковку, а также удерживать контроль над Катериновкой, однако потерпел поражение.

Больше деталей о происходящем раскрыли в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает "Телеграф". Как можно понять со свежей утренней сводки, активных направлений по линии фронта в Донецкой и Луганской областях было сразу семь.

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Противник все еще не оставляет надежд на захват Славянска. Большую часть военной силы оккупанты сосредотачивают именно на этом направлении. Под угрозой находится не только город, но и село Барвинковое.

Также ведутся активные бои и обстрелы (судя по всему, артиллерией) рядом с населенными пунктами Богородичное и Долгенькое.

Совершается попытке наступления в районе населенных пунктов Роты, Комышуваха и Николаевка.

Стрелочками выделены Богородичное, Долгенькое, Тошковка, Катериновка, Роты, Николаевка и Камышеваха. Крестики - неудачи врага

Помимо частично удачных попыток в атаке на украинские позиции несут враги и значительные потери. Проблемы начались у противника на Северодонецком направлении. Россияне атаковали Тошковку с помощью авиации, однако прикрытие штурма не было удачным, а потому путинские солдаты "получили по зубам".

К слову, в самом Северодонецке ситуация весьма непростая, но пока россиянам не удается прорвать украинскую защиту.

Рядом с Катериновкой ВСУ и вовсе удалось заставить врага отойти, нанеся сильный удар. К слову, армия рф понесла хорошие потери.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как ситуация обстоит на других направлениях фронта. Для этого мы использовали свежие карты боев в Украине, сформированные представителями Института исследования войны (США).

Помимо этого мы писали, что за подозрительная активность российского флота наблюдается в Черном море.