Кремлевский пропагандист "слил" сведения о позициях врага

Украинские военные знают, что с ними делать

Российские пропагандисты продолжают помогать украинским вооруженным силам в процессе уничтожения росвойск. Так, псевдожурналист андрей руденко во время съемок для своего сюжета "слил" интересные для ВСУ данные.

Об этом написали на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Телеграм, поблагодарив пропагандиста не только за позиции на местах, но и геоданные с мониторов российских оккупантов, а также их лица без маскировки.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

В своем ролике руденко показал весь процесс "якобы" атаки российских военных — от запуска БпЛА и обнаружения "цели" на экране до выстрела. В кадре кроме позиций техники, которые никак не замаскированы, можно также увидеть и тех, кто управляет беспилотником, и точные данные на экране.

Подобные случаи, когда украинские военные использовали данные из видео пропагандистов уже были. Но не только вражеские дроны и видео с них помогают нашим военным.

На Киевщине подросток с помощью обычного "домашнего" беспилотника выследил вражеских военных и передал данные украинским солдатам. Это помогло уничтожить целую колонну оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупанты штурмуют сразу по семи направлениям на востоке, на юге также очень "горячо".