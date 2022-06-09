Прокуратура и ГБР возьмутся за известного украинского политика: суд дал добро

Сейчас чиновник находится в бегах в россии

Находящийся уже два года в розыске бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны времени президентства Януковича станет подозреваемым по делу о разгоне "Студенческого Майдана" в 2013 году. События восьмилетней давности по-прежнему расследуются и, очевидно, следствие надеется найти виновных.

Информацию о решении суда сделать беглого в россию чиновника подозреваемым по делу сообщили пресс-службы сразу двух ведомств — Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований — в четверг, 9 июня.

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Отметим, что имени правоохранители не раскрывают, однако достоверно известно, что во времена Евромайдана должность заместителя Секретаря СНБО занимал Владимир Сивкович. Он, как и многие другие политики времен Виктора Януковича, является беглецом на территорию россии. С июня 2020 года Сивковича официально объявили в международный розыск.

Сейчас же суд дал официальное разрешение на включение чиновника в список подозреваемых по делу о разгоне студентов во времена Евромайдана в ноябре 2013-го.

Владимир Сивкович

Считается, что ему удалось убедить правоохранителя распорядиться милиционерами, дабы те были попытались "зачистить" Майдан от студентов, которые совершенно законно собрались на протест в сердце Киева.

Как известно, около 127 людей пострадало в результате такой жестокости. Всего с места согнали более 300 протестующих. Милиционеры не гнушались использовать свои дубинки, а также бить упавших ногами в тяжелой форменной обуви.

Сивкович подозревается в превышении своих полномочий, а также вмешательстве в реализацию законных прав граждан с применением насилия.

Стоит отметить, что разгон Майдана и последующие события Революции Достоинства считаются одними из самых важных переломных моментов в современной истории Украины. При этом россия считает это государственным переворотом, и поэтому надеялась, что ее вторжение сможет изменить ход событий.

Однако ни попытка захватить Донбасс, ни прорыв границы 24 февраля 2022 года не стали концом украинской нации. Более того — журналист Юрий Бутусов уверен, что Украина в феврале поднялась на настоящий вооруженный Майдан, что и помогает нам стоять так долго.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве был задержан глава одной из украинских партий по подозрению во взяточничестве. 9 июня оказалось весьма продуктивным для многих правоохранителей днем.