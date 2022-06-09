У путина сделали заявление насчет украинского языка на захваченных территориях

Дальнейшая судьба государственного языка, учитывая неоднозначные заявления прокремлевских чиновников, остается неопределенной

В населенных пунктах Украины, временно находящихся под оккупацией российской федерации, украинский язык останется государственным. Однако дальнейшее решение этого вопроса будет зависеть от волеизъявления здешних жителей.

Как сообщают росСМИ, об этом в четверг, 9 июня, во время очередного пресс-брифинга заявил спикер российского президента дмитрий песков, отвечая на вопрос журналиста, останется ли украинский язык государственным на так называемых "освобожденных от "нацистов" территориях Украины".

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"Можно однозначно сказать, что, конечно, да. Ответ — да. Но у нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. А что касается отдельных районов, то они сейчас не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем: все будет зависеть от выбора людей", — сказал путинский спикер.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов принуждают начать учебный процесс на русском языке.

Между тем, в Украине начали обсуждать пересмотр школьной программы, в рамках которого планируется полный отказ учебных заведений от изучения русского языка уже со следующего учебного года.