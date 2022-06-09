У путина сделали заявление насчет украинского языка на захваченных территориях
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Дальнейшая судьба государственного языка, учитывая неоднозначные заявления прокремлевских чиновников, остается неопределенной
В населенных пунктах Украины, временно находящихся под оккупацией российской федерации, украинский язык останется государственным. Однако дальнейшее решение этого вопроса будет зависеть от волеизъявления здешних жителей.
Как сообщают росСМИ, об этом в четверг, 9 июня, во время очередного пресс-брифинга заявил спикер российского президента дмитрий песков, отвечая на вопрос журналиста, останется ли украинский язык государственным на так называемых "освобожденных от "нацистов" территориях Украины".
"Можно однозначно сказать, что, конечно, да. Ответ — да. Но у нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. А что касается отдельных районов, то они сейчас не являются частью нашей страны. Мы еще раз повторяем: все будет зависеть от выбора людей", — сказал путинский спикер.
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Ранее "Телеграф" сообщал, что во временно оккупированном россиянами украинском Мелитополе педагогов принуждают начать учебный процесс на русском языке.
Между тем, в Украине начали обсуждать пересмотр школьной программы, в рамках которого планируется полный отказ учебных заведений от изучения русского языка уже со следующего учебного года.