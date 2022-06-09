Усталость от войны: эксперт объяснил, почему это опаснее для россии, а не для Украины

Усталость от войны существует всегда

В истории уже были примеры падения империй в результате накапливания во время войны усталости и внутренних противоречий в обществе.

Об этом заявил директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов в комментарии для "Телеграфа".

Савинов отметил, что любое общество переносит войну тяжело, его усталость накапливается, а это даже может привести к падению империй. Политический аналитик в пример поставил Российскую империю, которая развалилась во время Первой мировой войны, и Германию времен Второго рейха. Такой сценарий вполне может осуществиться и в рф.

"Усталость от войны существует всегда. Не было еще в истории таких войн, когда общество от них не уставало бы. Причем были 30-летние, 100-летние войны. Пока конфликт не разрешен, пока не достигнуто мирное соглашение – война продолжается. Да, война – очень тяжелое явление для общества, живущего в ней, для мирового сообщества. И естественно, что усталость накапливается. И усталость эта порой выливается в падение империй. Германия, воевавшая на стороне Центральных держав, в итоге подписала унизительную капитуляцию в виде Версальского мирного договора, потеряв все колонии, значительную часть территории, получив ограничения по размерам армии и флота, выплачивая репарации победителям. А Российская империя, которая воевала на стороне победителей, вообще развалилась, не выдержав этой войны. В 1917-м случился государственный переворот, а потом и гражданская война. В итоге разваливающаяся империя вышла из Первой мировой. Всё это стало последствием затяжных боевых действий", – отметил Савинов.

Напомним, в четверг, 9 июня, президент рф владимир путин сравнил себя с первым императором Российской империи Петром I. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на главу кремля.