"Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия нет": в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины
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Российские войска на юге Украины наращивают оборону
По состоянию на вечер 9 июня ситуация на фронтах юга Украины остается стабильно напряженной, но российские оккупанты не переходят в наступление.
Об этом в своде сообщает Воздушное командование "Юг".
"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подходы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", — говорится в своде.
Вместе с тем авиацией ВСУ была нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.
По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено:
- 33 российских захватчика;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- несколько единиц бронированной техники;
- 3 склада боеприпасов и 2 — горюче-смазочных материалов.
Остальные вражеские потери уточняются.
Что касается ситуации в Черном море, то там корабельная группировка черноморского флота рф держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводных корабля и 1 подлодку, вместе с ними на дежурстве находится 1 большой десантный корабль.
"А значит, угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена на паузу", — резюмируют в Воздушном командовании "Юг".
Как сообщалось, на временно оккупированной россией территории Запорожской и Херсонской областей объявлено о подготовке к псевдореферендуму.