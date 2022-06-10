"Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия нет": в ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины

Российские войска на юге Украины наращивают оборону

По состоянию на вечер 9 июня ситуация на фронтах юга Украины остается стабильно напряженной, но российские оккупанты не переходят в наступление.

Об этом в своде сообщает Воздушное командование "Юг".

"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подходы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия не имеет", — говорится в своде.

Вместе с тем авиацией ВСУ была нанесена серия ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по наведенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсона.

По результатам авиаударов и выполнению ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено:

33 российских захватчика;

реактивную систему залпового огня "Град";

несколько единиц бронированной техники;

3 склада боеприпасов и 2 — горюче-смазочных материалов.

Остальные вражеские потери уточняются.

Что касается ситуации в Черном море, то там корабельная группировка черноморского флота рф держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводных корабля и 1 подлодку, вместе с ними на дежурстве находится 1 большой десантный корабль.

"А значит, угроза ракетных атак остается, вероятность морской десантной операции – очевидно, поставлена на паузу", — резюмируют в Воздушном командовании "Юг".

Как сообщалось, на временно оккупированной россией территории Запорожской и Херсонской областей объявлено о подготовке к псевдореферендуму.