Вышел за продуктами – вернулся с повесткой. В ВСУ объяснили, насколько это законно

Закон не запрещает вручать повестки в любом месте после установления личности

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная еще в феврале, после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ рассказали "РБК-Украина", кого мобилизуют в первую очередь и действительно ли повестки раздают в людных местах и на блокпостах.

Призыв по мобилизации обязателен для военнообязанных. В то же время в первую очередь отдается предпочтение мотивированным гражданам с опытом прохождения военной службы.

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Сейчас возникла потребность в наборе специалистов дефицитных специальностей, поэтому в поисках таких людей повестки могут раздавать где угодно: на блокпостах, в общественном транспорте, в магазинах.

В ВСУ объясняют, что в законе не запрещено вручение повесток в любом месте после установления личности. Представители территориальных центров комплектации вправе вручать повестки по месту жительства, работы, а также на улице и на блокпостах. В них будет указана дата и время прибытия в территориальный центр для прохождения медицинского осмотра.

Однако, получение повестки еще не означает мобилизацию в ряды Вооруженных Сил. В первую очередь вызов в военкомат – это проверка учетных данных. Даже не всегда дело доходит до медицинского осмотра для определения пригодности на службу. Ведь преимущество, как уже отмечалось, отдается гражданам с опытом прохождения военной службы.

Если все же мобилизуют без такого опыта, то переживать не стоит, — на передовую неподготовленных военных не отправляют. Тех, кто не служил, призывают в учебные центры, чтобы пройти курсы с целью их подготовки по необходимым специальностям.

А вот за неявку по повестке украинским мужчинам грозит административная и уголовная ответственность. Национальная полиция имеет право задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, и доставлять их в территориальный центр комплектования. За уклонение от службы мужчинам светит штраф от 1700 до 3400 гривен или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщалось ранее, в стране сейчас идет вторая волна мобилизации. Также "Телеграф" сообщал, освобождает ли "белый билет" от службы.