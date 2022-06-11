россия могла захватить важную точку на юге: свежие карты боев в Украине

Оккупанты продолжают массовые обстрелы городов и военных позиций как на юге, так и на востоке

Украинские силы в Северодонецке продолжают сопротивление — на начало 11 июня враг не захватил город. Российские войска также продолжают попытки захватить трассу на Лисичанск из Бахмута, штурмуют населенные пункты.

Согласно данным исследователей Института изучения войны у врага есть продвижения и на юге, и на востоке. В частности — севернее Славянска и на Кинбурнской косе.

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Отмечается, что захват косы в северной части Черного моря поможет им усилить контроль над побережьем.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

Россиянам не удается взять под контроль Северодонецк, они пытаются помешать поставкам обстреливая Лисичанск, Установку, Тошковку и Золотое. Под украинским контролем завод "Азот" и трасса на Лисичанск из Бахмута.

Карта боевых действий на востоке

На юго-восток от Изюма и запад от Лимана враг продолжает наступление, и севернее Славянска исследователи отмечают незначительные успехи. Сообщается, что группировка врага увеличилась до 30 батальонно тактических групп. Это связано с тем, что атаки на юге Харьковской области пытаются объединить с северо-западом Донецкой.

Исследователи, опираясь на данные из российских источников, сообщают, что враг мог форсировать Северский Донец в районе Святогорска. Российские оккупанты штурмуют уже в 20 км от Славянска.

Карта боевых действий вокруг Северодонецка

Восточнее Бахмута враг продолжает обстрелы и штурмы, чтобы перерезать трассу на Лисичанск. Они атакуют населенные пункты вдоль этой дороги и двигаются по линии Воздвиженка-Роты к югу от Бахмута.

Харьков

Харьков и область продолжают обстреливать, пытаясь остановить продвижение войск к границе.

Карта боевых действий вокруг Харьков

Юг Украины

Враг продолжает укреплять оборону. Исследователи также сообщают, что россия отчитывается о захвате Кинбурнской косы — полуострова в Черном море недалеко от Очакова и границе Херсонщины и Николаевщины.

Кинбурнская коса на карте

Отмечается, что если информация правдива — это позволит россиянам усилить контроль над северно-западным побережьем Черного моря. Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская область под огнем противника.

Как ранее писал "Телеграф", потери Украины в войне против россии составили около 10 тысяч человек, но у врага они в несколько раз больше — сообщает Алексей Арестович.

В Северодонецке тем временем украинский спецназ расправился с кадыровским отрядом — стали известны детали.