россия могла захватить важную точку на юге: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты продолжают массовые обстрелы городов и военных позиций как на юге, так и на востоке
Украинские силы в Северодонецке продолжают сопротивление — на начало 11 июня враг не захватил город. Российские войска также продолжают попытки захватить трассу на Лисичанск из Бахмута, штурмуют населенные пункты.
Согласно данным исследователей Института изучения войны у врага есть продвижения и на юге, и на востоке. В частности — севернее Славянска и на Кинбурнской косе.
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Отмечается, что захват косы в северной части Черного моря поможет им усилить контроль над побережьем.
Восток Украины
Россиянам не удается взять под контроль Северодонецк, они пытаются помешать поставкам обстреливая Лисичанск, Установку, Тошковку и Золотое. Под украинским контролем завод "Азот" и трасса на Лисичанск из Бахмута.
На юго-восток от Изюма и запад от Лимана враг продолжает наступление, и севернее Славянска исследователи отмечают незначительные успехи. Сообщается, что группировка врага увеличилась до 30 батальонно тактических групп. Это связано с тем, что атаки на юге Харьковской области пытаются объединить с северо-западом Донецкой.
Исследователи, опираясь на данные из российских источников, сообщают, что враг мог форсировать Северский Донец в районе Святогорска. Российские оккупанты штурмуют уже в 20 км от Славянска.
Восточнее Бахмута враг продолжает обстрелы и штурмы, чтобы перерезать трассу на Лисичанск. Они атакуют населенные пункты вдоль этой дороги и двигаются по линии Воздвиженка-Роты к югу от Бахмута.
Харьков
Харьков и область продолжают обстреливать, пытаясь остановить продвижение войск к границе.
Юг Украины
Враг продолжает укреплять оборону. Исследователи также сообщают, что россия отчитывается о захвате Кинбурнской косы — полуострова в Черном море недалеко от Очакова и границе Херсонщины и Николаевщины.
Отмечается, что если информация правдива — это позволит россиянам усилить контроль над северно-западным побережьем Черного моря. Николаевская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская область под огнем противника.
Как ранее писал "Телеграф", потери Украины в войне против россии составили около 10 тысяч человек, но у врага они в несколько раз больше — сообщает Алексей Арестович.
В Северодонецке тем временем украинский спецназ расправился с кадыровским отрядом — стали известны детали.