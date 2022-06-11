кафиры пытаются подломить украинцев под себя, однако тщетно

Херсонщина, уже несколько месяцев живущая под давлением оккупационной армии, уже никогда в жизни не вернется в состав Украины.

Об этом в субботу, 11 июня, заявил коллаборант и представитель "новой власти" Кирилл Стремоусов, занимающий в настоящее время должность так называемого "замглавы военно-гражданской администрации". По его словам, в Херсонской области идет четкая интеграция в российскую федерацию, поэтому регион уже никогда не станет украинским, — пишут росСМИ.

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Сейчас идет четкая интеграция в россия, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека, в частности, занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и другая клика, что разбазаривала и разворовывала нашу страну", — заявил Стремоусов.

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По его словам, в ходе так называемой спецоперации в Украине российские военные взяли под контроль город Херсон и область, а также приазовскую часть Запорожья на юге Украины. Он также добавил, что в захваченных россией населенных пунктах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Кроме того, регионы якобы уже объявили свои планы стать субъектами российской федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российская сторона заявила, что вопросы деоккупации Херсонской и части Запорожской области якобы не будут выносить на следующий раунд переговоров между РФ и Украиной.

Между тем, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что украинские военные могут освободить Херсонщину от оккупации, однако для этого им нужно лучше подготовиться и получить от союзников более мощного оружия.