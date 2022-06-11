Раскрыт секрет победы над россией — и это не война

Аналитик считает, что россию нельзя победить военным путем

В Украине вот уже 108 дней идет полномасштабная война с россией на изматывание.

Об этом в интервью zn.ua рассказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде, который сравнил данный военный конфликт с многотаймовым матчем.

Рустамзаде считает, что война в Украине не может завершиться за 1-2 месяца, ведь в стране идет "не скоротечная война XXI века". По словам аналитика, секрет победы над россией кроется в ее экономике. Эксперт добавил, что рф без проблем может вести боевые действия до конца года.

"Я вам открою секрет победы Украины в такой войне. Это экономика России. Вот отсюда можно прогнозировать и сроки войны. Очевидно, что до конца 2022 года Россия не будет испытывать сложностей с ресурсами", — сказал Рустамзаде.

Аналитик отметил, что человеческий ресурс в рф огромен, а вот техника заканчивается. Пополнить резервы техники рф оперативно не может. Эксперт добавил, что у этой войны нет военного решения, а судьбу конфликта должно решить политическое поражение рф. Для этого, по словам Рустамзаде, украинцам необходимо уничтожать технику российской армии и добиваться политического поражения россии. Агиль считает, что давление Запада на экономику рф заставит россию закончить войну.

"Человеческого ресурса у РФ действительно много, а вот техника заканчивается. Пополнить резервы оперативно Россия, в силу косности своего ВПК, не может. Поэтому эта война не имеет военного решения. Судьбу этой войны решит политическое поражение Российской Федерации. Потому всеми силами нужно, с одной стороны, продолжать уничтожать технику врага, с другой — добиваться политического поражения России. Непрекращающееся политическое давление Запада и слишком большая цена войны для экономики приведут к тому, что Россия вынуждена будет закончить эту войну. То есть еще раз: Россия не та страна, которую можно победить военным путем", — заявил Рустамзаде.

Ранее сообщалось, что россия вновь угрожала Польше, а у Зеленского озвучили 5 настоящих целей, которые преследует рф в Украине.