"Белый билет" не всегда освобождает от мобилизации: адвокат объяснил нюансы

"Белый билет" освобождает от мобилизации в военное время лишь в некоторых случаях

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую ввели после начала полномасштабного военного вторжения россии и объявления военного положения по всей стране. А это значит, что в ряды ВСУ начали брать даже тех, кого ранее считали непригодными к службе, а именно о части военнослужащих с "белыми билетами".

Как объяснил "Телеграфу" адвокат Дмитрий Цыплицкий в Украине военные билеты бывают разных категорий, определяющие степень пригодности военнообязанного к прохождению воинской службы.

"Белый военный билет выдается гражданам, непригодным к службе по состоянию здоровья. Но не все так просто, "белый цвет" еще не означает освобождения от мобилизации", — отмечает Цыплицкий.

Категория "В" (ограниченная пригодность)

Военнообязанные из этой категории в мирное время призыву не подлежат, а в военное время могут быть призваны, но после прохождения медкомиссии врачи четко определяют, что именно призывник может делать, а что нет.

В эту категорию попадают люди с кишечными инфекционными болезнями, вирусными болезнями кожи, слизистой или нервной системы, а также с другими болезнями.

Категория "Г" (временная непригодность)

Эти призывники освобождаются от прохождения воинской службы на срок от 6 до 12 месяцев из-за состояния здоровья. Категория "Г" выдается военнообязанным, перенесшим острые хронические заболевания, травмы или операционные хирургические вмешательства.

По истечению отсрочки им вновь придется пройти медкомиссию, которая даст выводы о пригодности или непригодности к службе в целом.

Категория "Д" (полная непригодность)

Военнослужащие с этой категорией полностью освобождаются от призыва и мобилизации.

В эту категорию попадают люди с тяжелыми болезнями, вроде ВИЧ, сифилис, тяжелая форма сахарного диабета, шизофрения, умственная недостаточность, эпилепсия. Также поводом для получения категории "Д" может служить отсутствие конечностей или жизненно важных органов, слепота или глухота.

Цыплицкий отдельно подчеркнул, что степень тяжести болезни определяют врачи в военкомате, а потому справка от частного медучреждения не является веским поводом для освобождения от службы, хоть и может помочь врачам быстрее установить диагноз.

Каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр хирургом, терапевтом, дерматологом, стоматологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, оториноларингологом, а при наличии медицинских показаний – дополнительно врачами других специальностей.

Напомним, пока в Украине идет так называемая вторая волна мобилизации. О третьем этапе призыва Генштаб уведомит отдельно. Согласно закону, на период "третьей волны" мобилизации приоритет будет отдаваться офицерам запаса и военнообязанным, окончившим военные кафедры университетов.