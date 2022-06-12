Война — день 109: ВСУ наступают на юге Украины, а россия готовится к длительной войне

Оперативно о главном за 12 июня

Полномасштабное военное вторжение россии в Украину длится уже 109 дней. Основные боевые действия разворачиваются на востоке нашей страны, в частности страдает Северодонецк, который оккупанты так и не смогли захватить даже несмотря на артиллерийские обстрелы и авиаудары. Вместе с тем в ГУР отмечают, что россия нацелена на длительную войну и пока не собирается прекращать боевые действия. Тем временем украинские дипломаты вместе с коллегами из "Большой семерки" готовят проект гарантий безопасности для Украины.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных событиях, которые произошли в Украине и мире 12 июня. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 ВСУ освободили поселок Таврийское в Херсонской области, сообщил Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Как сообщалось ранее, все главные новости за 9 июня доступны в нашей традиционной сводке за день: "Война — день 106: тяжелые бои продолжаются, но россия уже готовит "референдумы" в Херсоне и Мелитополе".

С новостями за сутки, 10 июня, можно ознакомиться в нашем материале за пятницу: "Война — день 107: ВСУ дорогой ценой держат оборону, а оккупанты могут воспользоваться жарой для наступления".

А информация за 11 июня собрана в трансляции: "Война — день 108: оккупанты штурмуют Донбасс, пока ВСУ отодвигают их от Запорожья"